Her er udsigten fra de to strandede turisters lejlighed. Foto: Privatfoto

Irene kan først komme hjem lørdag: - Jeg er ikke sådan at slå ud af den

To rejsefæller har ventet forgæves på at komme hjem fra Fuengirola. Som nogle af de sidste danskere skal de med fly hjem på lørdag. Håber de.

Ringsted - 18. marts 2020 kl. 14:22 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været en rolig, dejlig lang ferie ved Spaniens solkyst syd for Malaga. I stedet måtte Irene Riber fra Køge og hendes rejsekammerat efterhånden se til, at tingene gradvist lukkede ned omkring dem.

Siden lørdag i sidste uge har der været totalt udgangsforbud i kystbyen Fuengirola, hvor de befinder sig lige nu. Det skyldes naturligvis den allestedsnærværende hastigt spredende Corona-virus.

- Alt er kaos, lyder det tirsdag i den første SMS-besked fra Irene Riber, som på det tidspunkt venter på at få besked fra rejsebureauet. Det er nemlig særdeles svært at få et fly hjem.

Men de to danskere er nødt til at vente til på lørdag, står det efterhånden klart.

Kan ikke komme hjem - Vi ville gerne have været hjem før. Verden er jo af lave. Men vores rejsearrangør har behandlet os rigtig godt og gjort alt for at få os hjem. Det var lige ved at lykkes at få et Norwegian-fly herned i tirsdags, men det gik i vasken til sidst. Så nu må vi bare vente, fortæller Irene Riber senere over telefonen.

Uden for hotelvinduet blæser en strid vind, der sender bølgerne højt ind over strandkanten efter tre uger, som ellers har været præget af sol.

Da de tog hjemmefra var der ingen restriktioner, og de havde ikke forestillet sig, at situationen skulle udvikle sig så grelt, som det senere gjorde.

Da de ankom den 27. februar kunne danskerne frit solbade overalt. Med en vis undren fulgte de med i nyhedsstrømmen hjemmefra. For mens Danmark lukkede ned, fortsatte livet i det spanske. Altså indtil i lørdags, hvor alt lukkede ned.

Må ikke gå ud - Nu må vi kun gå ud, hvis vi skal handle ind eller på apoteket. Vi har ikke været ude, så jeg ved ikke, hvordan der ser ud. Men et par listede ud i går, og de fortalte, at der står politi med 200 meters mellemrum, og der er politi i helikoptere, som går helt ned, hvis de ser folk på stranden. Der bliver passet godt på os, fortæller hun.

Der er ikke mange tilbage på hotellet, hvor personalet er begyndt at bære masker og gå med handsker. 22 danske golfspillere rejste hjem tirsdag, og der er kun fem-seks danskere tilbage på hotellet nu.

På et tidspunkt meldte bekymringen sig hos Irene Ribers rejsefælle:

- Min rejseveninde blev nervøs, fordi hun har nedsat lungekapacitet, og det kan jeg godt forstå.

- Men jeg selv er ikke sådan at slå ud af den. Jeg har det sådan, at jeg vælger at tage alt det positive frem. Hvad kan man ellers gøre?

Risiko for at strande Efterhånden som vinduet for en hjemrejse begyndte at lukke sig, mærkede hun dog også selv en smule uro.

- Tanken om at vi kunne strande her, har da strejfet os. Og gør det stadigvæk. For hvad sker der på lørdag? Men vi skal med SAS hjem. Og når vores rejseledere siger, vi kommer hjem, er jeg nødt til at stole på det. Men jeg vil sige, at jeg er glad, når jeg sidder i den flyvemaskine.

Rundt om i byen sidder opslag og restriktioner udstukket af den spanske regering. Så ved man, det er alvor.

Men de to rejsemakkere har valgt at tage situationen roligt. De har brugt »indespærringen« på hotellet til at solbade i.

- Vi kan heldigvis begge godt lide at sole os, så det er gået godt.

Skal flytte hotel Torsdag klokken 11.30 skal de overflyttes til et hotel i Torremolinos, mens deres nuværende hotel lukker ned.

Det har fået dem til at spørge ind til de ansatte, der pludselig står uden arbejde.

- De ved heller ikke noget. Men vi har da spurgt dem, om de er i fagforening, og det er der nogle der er, og nogle, der ikke er.

Set fra hotelværelsets beskyttende fire vægge kan det godt virke som om, der er pisket en stemning op, erkender Irene Riber.

Selv er hun fortrøstningsfuld, på trods af, at hun tilhører den generation, der ifølge alle eksperter er mest udsat:

- Men jeg tror, at så længe man er sund og rask, skal det nok gå. Det vælger jeg at tro.

Hun lyder en lille smule hæs og forkølet. Men det skyldes den tørre luft, som aircondition-maskinen skaber, lader hun forstå.

Hjem til karantæne Siden Danmark begyndte at lukke ned, har det tikket ind med beskeder fra Irene Ribers store netværk i Køge. Folk spørger bekymret til, om hun er kommet hjem.

- Men nu er jeg stoppet med at svare hver enkelt og har lavet et opslag på Facebook i stedet.

Når turen går hjem, venter endnu en ufrivillig periode indedøre.

- Jeg er da godt klar over, hvad vi skal hjem til, og at vi skal i karantæne. Men det klarer vi da også, konstaterer hun

Irene Riber har i en årrække boet i Ringsted sammen med sin nu afdøde mand Hans Riber. Parret var blandt andet aktive i Lions Club Ringsted.

Irene har også arbejdet i DAGBLADET Ringsteds salgsafdeling. I dag er hun gået på pension og har bosat sig i Køge, hvor hun er aktiv inden for linedance, yoga og meget andet.

Rejser gerne igen Køge-borgeren er i øvrigt en rigtig rejsefugl. Så ofte det kan lade sig gøre, pakker hun de lette sommergevandter i kufferten og drager mod sydlige himmelstrøg. I kalenderen er booket nye rejser i både maj og august.

Hun har dog indstillet sig på, at turen i maj bliver aflyst. Men håber stadig på at komme af sted til august.

- Så er det forhåbentlig drevet over.