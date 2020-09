Investor vil bygge højhuse med tagterrasser og orangeri

Syv etager i stedet for 3½ etager, som er tilladt i dag. Sådan lyder et skitseforslag til et nyt boligprojekt fra M. Goldschmidt Ejd. Ringsted ApS, der også er en del af boligbebyggelsen Klosterparken i Ringsted.

Forslaget omfatter et opsigtsvækkende projekt med to højhuse med boliger fordelt på syv etager.

- Vi vil gerne gøre det bedre i forhold til nabobebyggelsen. Men vi kan ikke uddybe det mere nu. Vi vil præsentere det for kommunen og offentligheden på et senere tidspunkt. Det er i en meget tidlig fase, og vi er i gange med at bearbejde det, siger projektdirektør hos Goldschmidt Holding A/S Ulrik Bebe.

Det kommer bag på ham, at politikerne allerede nu præsenteres for forslaget: