Intet sankthansbål i Anlægget

Der er ellers tradition for, at folk samles med madkurve, og mens tusmørket sænker sig, er der musikalsk underholdning inden båltalen og bålet tændes.

I øjeblikket arbejder hele styregruppen for Sommer i Ringsted på et større projekt på Torvet i forbindelse med, at byrådet i maj gav en dobbeltbevilling til Oplev Ringsted.

Gruppen har holdt møder for at finde nogle guidelines til arrangementet, men det er for tidligt at løfte sløret for, hvad der kommer til at ske.