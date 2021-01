Intet ændret: Ringsted sender fortsat tusind medarbejdere i felten

Den fortsatte åbning af daginstitutioner landet over har ellers vakt kritik fra pædagogernes landsforening BUPL, der mener, at regeringen driver rovdrift på pædagogerne. Indtil videre er det dog kun Esbjerg Kommune, der har opfordret forældrene til at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt.

Ringsted følger man udmeldingerne til punkt og prikke.

- Vi har det helt grundlæggende udgangspunkt, at vi følger og tager bestik af regeringens udmeldinger. Vi har et hensyn til de funktioner, der skal til for at levere den pleje og omsorg, der kræves, siger Kasper Sonne og tilføjer:

- Vi lægger hverken til eller trækker fra.