Se billedserie Første etape af Ringsted Kommunes nye erhvervsområde ved Jordemodervej øst for Benløse er ved at blive byggemodnet. Foto: Thomas Olsen

International virksomhed køber grund i ny erhvervspark

Ringsted - 25. juni 2020 kl. 10:03 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Ringsted har onsdag aften godkendt salget af endnu en erhvervsgrund i Business Park Ringsted, der er ved at blive etableret langs med Vestmotorvejen.

Erhvervsgrunden er købt af en stor international virksomhed, der af forretningsmæssige årsager ikke kan offentliggøre sin identitet eller branche på nuværende tidspunkt. Virksomheden har købt en grund på 70.000 kvadratmeter ud af det 1.360.000 kvadratmeter store erhvervsområde og der er mulighed for yderligere tilkøb på 95.000 kvadratmeter, hvis virksomheden ønsker det.

Sker det vil virksomheden sætte sig på omkring 12 procent af det samlede erhvervsområde og over 20 procent vil være solgt.

- At vi nu har solgt den tredje erhvervsgrund i Business Park Ringsted på kort tid, bekræfter os i byrådet i, at etableringen af det nye erhvervsområde var det rigtige at gør, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Borgmesteren er også overordentlig glad for, at internationale virksomheder nu også har fået øje på Ringsted, som et attraktivt erhvervsområde.

- Salget af endnu en stor erhvervsgrund betyder, at der snart ikke er flere store grunde til salg, i det vi kalder "etape et", og at vi allerede nu er nødt til at overveje det, vi kalder etape to - og dermed også sidste etape - af byggemodningen i Business Park Ringsted, oplyser Henrik Hvidesten.

Midt i maj kunne Ringsted Kommune melde ud, at de to første grunde i Ringsteds nye erhvervspark - Business Park Ringsted - var solgt til virksomhederne Marius Pedersen A/S og Dansk Støbeasfalt ApS.

Den seneste virksomhed, der har købt erhvervsjord i Ringsted, har valgt at etablere sig i Ringsted på grund de gode muligheder Business Park Ringsteds centrale placering giver og muligheden for at købe et stort areal. Købet af erhvervsgrunden i Ringsted er en del af virksomhedens langsigtede strategi, og man forventer at gå i gang med bygggeriet i begyndelsen af 2022.

