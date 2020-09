En 33-årig rumæner er nu dømt for at stjæle tøj flere gange i to af Ringsted Outlets mærkevarebutikker. Foto: Jens Wollesen

International tyv dømt for tøjkup i mærkevarebutikker

96.530 kroner. Så mange penge nåede en 33-årig mand at stjæle mærkevaretøj for i Calvin Klein og Lacoste i Ringsted Outlet.

Her erkendte den 33-årige rumæner blankt i en tilståelsessag, at han har begået alle de mærkevaretyverier i outlettet, som han var sigtet for: Ét tyveri i Lacoste, fire tyverier og et forsøg på tyveri i Calvin Klein.