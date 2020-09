International streetart-kunstner dekorerer gangtunnel

Den anerkendte streetart-kunstner Rasmus Balstrøm er i fuld gang med at peppe gangtunnellen mellem outletcenter og midtby op med et 15 gange 5 meter stort værk.

Hvis du ser en sovende mand på en bænk, så tag den med ro.

Han er bare malet af streetart-kunstneren Rasmus Balstrøm, der har lagt ham til at sove på murværket ved elevatoren i gangtunnelen mellem outletcenter og midtby.

- Normalt ville jeg have sagt, at jeg havde malet en stor drage, noget provokerende som Putin med en kop te eller statsministeren med en stor saks. Men jeg har valgt at gå lidt mere fotorealistisk til værks denne gang, siger 33-årige Rasmus Balstrøm, der tidligere har peppet Ringsteds byrum op med nordisk mytologitema i outlet-enden af selvsamme tunnel, han maler i de næste to dage (hvis vejret ellers tillader det).