Institution handlede hurtigt efter rotteangreb

Tirsdag aften fik Michael Nielbo en besked, som mange frygter. Der var fundet ekskrementer efter rotter i teknikrummet i sfo'en Opalen i Ringsted, og som daglig leder måtte han rykke hurtigt - også selv om han glædede sig over, at rotteekskrementerne ikke var fundet i de rum, børnene normalt benytter.

I samråd med en rottefænger og Ringsted Kommune besluttede Michael Nielbo onsdag morgen at rydde institutionen på bare en time, så alle børn, gamer-rum og kreative værksteder nu er rykket til midlertidige lokaler på Valdemarskolen. Rotterne er endnu ikke fundet, men der bliver arbejdet på sagen.

- Jeg må rose både Ringsted Kommune og vores personale for at arbejde hurtigt. Vi er på forkant, selvom vi kun havde en time til at rydde hele institutionen, siger Michael Nielbo, der også roser en meget opbakkende forældregruppe.