Lotte Nielsen i færd med at gøre en krolftaske klar. Krolfkøller betraftes som våben, hvis ikke de er i en taske, og derfor har Ringsted Re-design udviklet en taske til formålet. Foto: Thomas Olsen

Inspirerende og kreativ sycaféer

To gange om ugen sidder en lille gruppe kreative kvinder i Ringsted Re-design og syr gamle cowboybukser, duge, skjorter og andet, som andre har kasseret, om til noget »nyt« og brugbart.

De kreative kvinder arbejder med genbrug af alle former for tekstiler og skind med den tanke af spare på ressourcerne og dermed passe på miljøet.

Sycafeer Ringsted Re-design har et stort lager i Birkely i Vetterslev, Næstvedvej 392, hvor der er sy-café hver torsdag klokken 10-15. I Ringsted Kulturhus, Søgade 3, er der sy-café mandage klokken 10-17.

På sycaféerne er man velkommen til at sy noget til sig selv, og det forventes også, at man syr noget til Ringsted Re-design, som kan sælges på marked.

Stiftet i 2017 Ringsted Re-design er stiftet i 2017 og var til at begynde med begyndte i Ringsted Kulturhus. Da det blev lukket sidste år grundet renovering af skimmelsvamp, rykkede foreningen ud på Birkely i Vetterslev. Nu har Ringsted Re-design sycafé både i Vetterslev og Ringsted.

Alle interesserede kan komme at sy i Ringsted Re-design. Man hjælper hinanden rigtig meget, og man har også gjort det legalt at blandet sig i hinandens ting.

Et par at deltagerne har en baggrund indenfor håndarbejdsfaget men skilter ikke med det, for de vil gerne deltage på lige fod med de andre.