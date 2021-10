Se billedserie Lisbeth Hansen og Merete Buchwald fra Ringsted Re-Design fik overrakt 10.000 kroner af Ringsted Inner Wheels præsident, Charlotte Freiberg. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Inner Wheel donerede penge til lokale ildsjæle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inner Wheel donerede penge til lokale ildsjæle

Ringsted - 12. oktober 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Ringsted Inner Wheel kunne ved deres seneste møde uddele henholdsvis 10.000 og 5000 kroner til de to organisationer Ringsted Re-design og Homestart.

Begge organisationer har været gæster ved et af klubbens møder, hvor de har fortalt om deres arbejde og imponeret med både deres projekt og de enorme kræfter, de lægger i det.

Ringsted Re-Design er en forening, som arbejder med genbrug af alle former for materialer for at spare på ressourcerne og derved passe på miljøet.

Foreningens medlemmer mødes flere gange om ugen, hvor de omdanner blandt andet tøj, møbelstof, reklamebannere, skin, pels og sikkerhedsseler til f.eks. tasker i alle størrelser. De fine ting bliver solgt, og overskuddet går til velgørende formål.

Donationen på de 10.000 kr. skal bruges til en ekstra kraftig læder-symaskine der netop bedre kan "tygge" sigigennem tykt møbelstof og sikkerhedsselerne.

Homestart giver støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt til småbørnsfamilier. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind. Homestart har afdelinger i hele landet. Den lokale afdeling har kun eksisteret i fire måneder, men man er allerede kommet godt fra start. Der er nu 11 frivillige, som nu har hjulpet 10 familier med tilsammen 28 børn.

De 5000 kroner skal bruges til en akut-Kasse, som der kan trækkes af, når der f.eks. mangler lidt økonomi til en tur i svømmehallen.

Skyggebørn Før overrækkelsen af de to donationer havde klubben besøg af Nanna Holt fra organisationen Skyggebørn, der hjælper børn og unge, som enten har mistet en forældre eller har en mor eller far, der er meget syg. Det blev et rørende og meget tankevækkende foredrag, som fortalte om organisationens sorggrupper. Hvordan store ting i livet kan få sorgen til at blusse op igen, og det fik også medlemmerne til at reflektere over deres egen handling overfor dem, der har mistet.

Ringsted Inner Wheel Klub holder møde den første mandag i hver måned hos Forni's i Ringstedhallen. Enkelte gange er mødet skiftet ud med en kulturel udflugt. Hvis du har lyst til at høre mere om Inner Wheel eller har lyst til at deltage i et af møderne, kan du kontakte Charlotte Freiberg på 40 15 48 23. Du kan også komme i kontakt med klubben via www.ringsted.innerwheel.dk