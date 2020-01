Se billedserie Nicky Petersen har med sin faglige baggrund en appel til politikerne om at se længere frem, når de skal løse kapacitetsproblemerne ved rundkørslen og motorvejsbroen på Nordre Ringvej. Foto: Jens Wollesen

Ingeniør: Vestlig ringvej er løsningen for Ringsted

En rundkørsel, der propper til. Problemer med køer på motorvejsbroen. Et udvidet outletcenter og en ny stor biograf. Det er nogle af de mange udfordringer på Nordre Ringvej, som har fået politikerne til at afsætte 3,1 millioner kroner til »en optimering af trafikafviklingen«.

Men den strategi er helt forfejlet, mener vejingeniør og byplanlægger Nicky Petersen, der tidligere har været ansat i Ringsted Kommune, men nu arbejder i Lejre Kommune.

Han er samtidig borger i Ringsted Kommune.

Nicky Petersen forudser, at der kastes gode penge efter et skidt projekt, hvis politikerne alene vælger at bruge så mange penge på »en optimering« af rundkørslen og Nordre Ringvej.

I stedet foreslår han, at byrådspolitikerne er fremsynede og satser på at bygge en ny ringvej vest om Ringsted by.

Den vestlige ringvej har tidligere været nævnt i kommuneplanen, men er nu blevet pillet ud. Det ærgrer ham

Lappeløsninger - Jeg mener, der i stedet vil være tale om lappeløsninger, for behovet dukker op alligevel om få år. Der er brug for, at politikerne kigger længere frem end til næste valg, siger Nicky Petersen. Sammen med DAGBLADET besigtiger han den pressede rundkørsel ved Norde Ringvej og præsenterer samtidig sin egen vision for, hvad der skal til for at skabe både bylkiv, fremdrift og bedre trafikafvikling ved trafikknudepunktet.

Hans forslag går i korte træk ud på, at ændre Nordre Ringvej til en mere rolig vej med fodgængerovergange, cykelsti og jævn trafik. I stedet skal en vestlig ringvej fra Holbækvej over Sorøvej til Næstvedvej tage noget af presset.

Den nye ringvej skal suppleres af en ekstra motorvejsafkørsel på Holbækvej - en afkørsel 36b - eller 36½, som Nicky Petersen har kaldt den i sit forslag (se illustration).

- Det er svært at sige, hvor meget trafikken i rundkørslen kan reduceres. Men 20 procent i første omgang er et meget godt bud, lyder vurderingen.

Vejen skal på sigt mødes med en planlagt statslig ringvej. Der findes allerede en arealreservation i kommuneplanen til ringvejen, som går fra Næstvedvej over Haslevvej tilbage til den nuværende Østre Ringvej.

Ifølge Nicky Petersen vil den statslige ringvej tage endnu mere af presset fra Ringsted by.

Sammenhængende by Nicky Petersen understreger, at hans forslag ikke blot skal ses i lyset af, at trafikken rundkørslen bliver mindre nu og her, men også at den vil forebygge øget trafik, når flere borgere de kommende år flytter til Ringsted Kommune. Endelig vil den styrke sammenhængskraften i bymidten og invitere til mere bevægelse og ophold i byrummet.

- Vi kunne få en flot boulevardlignebde vej med træer på begge sider. Det vil skabe sammenhængskraft i en by, der i dag er meget opdelt. Med fodgængerovergange vil folk begynde at bevæge sig rundt imellem bydelene.

- I stedet arbejder Ringsted Kommune med en løsning, hvor der opsættes hegn, som skal forhindre folk i at krydse Nordre Ringvej ved RingStedet. Men det hegn vil folk bare klatre over, vurderer vejingeniøren og byplanlæggeren.

Planer for motorvejsbro Nicky Petersen afviser, at Ringsted Kommune skulle være for lille til et sådanT projekt.

- Det er ikke urealistisk. Det kan en kommune som Ringsted sagtens klare. Men man vil selvfølgelig skulle købe hjælp udefra.

Problematikken omkring Nordre Ringvej kræver også forbedring af forholdene på motorvejsbroen, som i dag er præget af farlig kødannelse ned ad motorvejen i myldretiden. Transportminister Benny Engelbrecht (S) har tidligere lovet Ringsted Kommune, at Vejdirektoratet primo 2020 igangsætter en undersøgelse af forholdene omkring motorvejsbroen og afkørslerne dertil. Indtil det sker, må Ringsted Kommune agere på egen hånd.