Ingen tusser før genåbning hos ny tatovør

Kalenderen er fyldt og den nye salon på Sct. Hansgade står klar, så lige nu venter Ulrik Juel Nielsen egentlig bare på grønt lys til at åbne.

Ejeren bag tatoveringskæden Nordic Art Tattoo overtog butikslokalet på den travle handelsgade i oktober og skulle været åbnet i begyndelsen af februar, men sådan gik det som bekendt ikke.

- Vi var klar til at åbne i februar efter at have renoveret, men sådan gik det desværre ikke, siger Ulrik Juel Nielsen, der også ejer en Nordic Art Tattoo-salon i Næstved.

- Vi håber, at vi kan åbne efter påske, men det hele er lidt op og ned for tiden, siger ejeren.