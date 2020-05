Ingen og alle vandt børnekunstkonkurrence

Se billedserie Dommerne blev præsenteret for mange forskellige typer kunstværker og endte med at kåre alle deltagere som vindere. Privatfoto

Ringsted - 08. maj 2020 kl. 10:53 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af dem er taget fra oven og ligner et hjerte slået på græs, mens andre er papmache-figurer og tegninger af lysegrønne bøgeskove og forårssol. Fælles for alle 43 kunstværker er, at de er blevet målt og vejet af juryen bag Dagli'Brugsen i Jystrups børnekunstkonkurrence - en hyldest til foråret med et gavekort på 500 kroner til supermarkedet som præmie til vinderen, men som jurymedlem Kathrine Lundsgaard siger:

- Det var bare rigtigt svært for os at udvælge en vinder, så derfor valgte vi dem alle, siger hun og peger på, at alle vindere i stedet får en slikpose, som de gratis kan afhente i Dagli'Brugsen Jystrup ved bare at oplyse navn.

Sammen med borgmesteren og resten af juryen (Margarida Monterio og Helga Thomas) indviede hun udstillingen med værkerne i Mejeriet forleden. Her kan alle tage forbi og se vinderværkerne, der ifølge Kathrine Lundsgaard er et konkret eksempel på det fællesskab og sammenhold, der eksisterer i landsbyen.

- Der er også noget symbolsk i, at vi kårer vinderne på befrielsesdagen, for her står vi sammen og er alle vindere, siger Kathrine Lundsgaard og tilføjer:

- Det har været helt overvældende. Der har været så meget goodwill omkring kunstkonkurrencen, at vi rigtigt gerne vil vende tilbage med noget lignende næste år, for det viser, at man kan bruge de sociale medier på en meget begavet måde ved at være sammen hver for sig om noget produktivt og kreativt.

Hun er dog udmærket klar over, at der måske er nogle børn, der vil føle sig snydt over at have deltaget i konkurrencen med målet om at vinde 500 kroner til Dagli'Brugsen.

- Der er måske nogen, der vil føle sig snydt, men lige så snart man medvirker i en konkurrence, er der jo også en risiko for slet ikke at vinde, siger hun og slutter:

- Og i sidste ende betyder det ikke så meget.