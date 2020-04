Ingen fagprøve til Sebastian

Som afslutning på lærepladsen, inden de sidste måneders skoletid, skulle Sebastian Blynert have haft fagprøve i butikken, men det har coronavirus sat en stopper for.

- Når man holder fagprøve, går det i korte træk ud på, at man skal lave tiltag eller begivenheder, som kan øge salget på en vare eller en produktgruppe. Jeg havde valgt at holde fagprøve med vandresko fra Salomon, fordi det er blevet in at vandre og efterspørgslen er blevet større, fortæller han.