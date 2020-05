Ringsted Bibliotek genåbner for ind- og udlån på mandag 18. maj. Bogbussen kører igen fra 25. maj, mens det endnu ikke er oplyst, hvornår Mobibben kan åbne. Foto: Thomas Olsen

Ingen bøder fra biblioteket i maj

Ringsted - 15. maj 2020

Når Ringsted Bibliotek åbner igen på mandag 18. maj, behøver du ikke at skynde dig ned for at aflevere bøger, hvor lånetiden er at udløbe. Biblioteket har nemlig valgt ikke at uddele bøder i hele maj.

Det sker blandt andet for at mindske besøgstallet på de første åbningsdage efter corona-nedlukningen. Materialer, der har overskredet afleveringsfristen, skal dog være afleveret inden udgangen af maj måned.

Biblioteket har i første omgang kun åbent, når der er personale til stede. Der bliver heller ikke åbnet for bugbus, Mobibben og afhentning af materialer i Jystrup Brugs på nuværende tidspunkt. Bogbussen kører igen fra mandag 25. maj, men også her bliver der særlige vilkår for lånerne.

- På Ringsted Bibliotek får du nu mulighed for at aflevere de materialer, som du har derhjemme og reservere og hente nye materialer. Biblioteksrummet åbner således, at du kan gå rundt mellem hylderne og finde de materialer, du ønsker at låne. Det er dog ikke tilladt at tage siddende ophold i biblioteksrummet, oplyser bibliotekar Morten Halskov Jensen i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

- Af hensyn til din og biblioteksmedarbejdernes sikkerhed, så kommer bibliotekets åbning til at ske inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Derfor er det vigtigt, at du holder afstand og overholder henvisninger fra bibliotekspersonalet.