Ingen berøring med bilens interiør

Ringsted - 23. marts 2020 kl. 16:12 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbruddet af corona virus og de mange restriktioner, der er kommet fra regeringens side, har naturligvis også haft indvirkning på bilbranchen i Ringsted.

Hos Børge Pedersen Automobiler A/S, som forhandler Toyota med afdelinger i Ringsted og Næstved, satte man hurtigt gang i en række tiltag for at beskytte medarbejderne mod corona, når bilerne skal til service.

- Alle vore teknikere og medarbejdere er blevet pålagt, at de skal have engangshandsker på. Derudover sætter de ratbeskyttelse, gearstangsbeskyttelse, håndbremsebeskyttelse og sædebetræksbeskyttelse på. Det handler om medarbejdernes sundhed, så de ikke kommer i berøring med bilens interiør, fortæller indehaver Klaus Pedersen.

- I salgsafdelingen har vi sat skilte op med, at man skal holde afstand, og der bliver sprittet af hele tiden, tilføjer han.

I virksomheden har man også indført en række ting, for at kunderne og medarbejderne er i så lidt kontakt med hinanden som muligt.

- Vi ringer og mailer mest muligt med kunderne. Vi aftaler eksempelvis, at kunderne kommer og sætter bilen og lader nøglen sidde i og går igen. Så henter teknikeren den, og når den er færdig sker det modsatte. Vi kan også tage ud til en kunde og hente bilen på privatadressen, hvor kunden har ladet nøglen sidde i, og så kommer vi tilbage med den, når den er færdig, siger Klaus Pedersen.

For Børge Pedersen Automobiler A/S har udbruddet af corona også haft konsekvenser.

- Generelt er bilbranchen hårdt ramt, fordi bilsalget næsten er gået i stå. Her hos os har vi bedt medarbejdere om at holde afspadsering og afvikle feriedage. Vores proces med at håndtere denne krise er løbende, ligesom den er hos myndighederne. Vi har fulgt med de tiltag, der er kommet fra regeringen og lignende, fortæller Klaus Pedersen.

- Der har været stor velvilje blandt vores medarbejdere til at indrette sig efter forholdene, og vore kunder har vist stor fleksibilitet. Alle er interesseret i, at vi hjælper hinanden, erklærer han.

Selvom det er en hård periode for bilbranchen, tror Klaus Pedersen på fremtiden:

- Jeg tror ikke på, at dette her er en permanent tilstand. Alle aktører er indstillet på at bygge bro, så vi kommer over på den anden side af krisen. Lige nu tror jeg, det er vigtigt, at vi slår koldt vand i blodet, og så kommer der forhåbentligt en sneboldeffekt, når dette er overstået, siger han.