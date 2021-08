Livsstilshold Ringsted er for alle, der vil i gang med motion og en sundere livsstil. Pr-foto

Informationsmøde om slanke- og livsstilshold

Ringsted - 23. august 2021 kl. 17:53 Kontakt redaktionen

Ringsted: Torsdag den 26. august klokken 18.30-19.30 er der informationsmøde om Livsstilshold Ringsted. Mødet foregår i Fit&Sund, Vestervej 2, Ringsted. Her kan man høre om, hvordan man kommer i form og af med de overflødige kilo inden jul.

På Livsstilshold Ringsted får man et forløb over 15 uger, der indeholder både kostvejledning, træning og coaching. Livsstilsændringer tager tid, og derfor får deltagerne gennem hele forløbet information, motivation, støtte og opbakning til at implementere de nye sunde vaner i deres liv.

Deltagerne træner sammen tre gange om ugen i Fit&Sund. Der er både konditionstræning og styrketræning på programmet, så alle både bliver stærkere og kommer i bedre form. Udover at komme i bedre form betyder fælles-træningerne også, at der kommer et stærkt socialt bånd på holdet.

Der er ingen stramme skemaer og løftede pegefingre på holdet. Det tager tid at ændre vaner, så man giver det tid. Så er der også større sandsynlighed for, at det holder efterfølgende.

- Maden vi anbefalet er helt almindelig sund mad med kød og grøntsager, fortæller instruktør og kostvejleder Pernille Søgaard, der tilføjer, at mange taber sig 10-12 kilo på forløbet.

Livsstilshold Ringsted er for alle, der vil i form og i gang med en sundere livsstil. Holdet er for både mænd og kvinder. Der er ikke alene fokus kost og motion, men også på spisemønstre, sukkerafhængighed og dårlige vaner.

Deltagerne bliver desuden coachet to gange gennem forløbet med udgangspunkt i deres personlige mål.

Informationsmødet kræver tilmelding på pernille@livsstilshold.dk eller på sms til 31318086. Har man ikke mulighed for at deltage i informationsmødet, kan man ringe eller skrive til Pernille Søgaard for yderligere information.

Se mere på livsstilshold.dk.