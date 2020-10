Send til din ven. X Artiklen: Information om sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted - 27. oktober 2020 kl. 13:23 Kontakt redaktionen

Hjerteforeningen: Hjerteforeningen Ringsted har sundhedsinformationseftermiddag på Ringsted Sport den 28. oktober klokken 14-16.00.

I stedet for afholdelse af traditionel Hjertecafe, er det lykkedes Hjerteforeningen at få to af sundhedshusets sundhedskonsulenter, Eva Pilt Astrup og Hanne Valling Elmhof fra Knud Lavard Centeret til at komme og fortælle om sundhedsteamets tilbud til borgere med kronisk sygdom, herunder hjertekarsygdom.

Derudover vil de fortælle om sundhedsteamets andre tilbud. Der vil være mulighed for at få et kort overblik og derefter dialog med de to sundhedskonsulenter.

Dette samarbejde forventer vi kan styrkes, når vi engang kommer tilbage til en normal hverdag igen uden en verdensomspændende pandemi omkring os.

Hjerteforeningen har tidligere gennem mange år benyttet Sundhedshuset som base for den centrale rådgivning fra Hjerteforeningen. Denne ophørte med udgangen af 2019, men det skal ikke afholde os fra at tilstræbe at der fastholdes sundhedsfaglige tiltag til glæde og gavn for hjertepatienter og til forebyggelse af hjerte kar sygdomme.

Ved dette arrangement vil der i lighed med sidst, blive budt på kaffe og kage mod en beskeden engangsbetaling.

Man kan trygt møde frem til denne spændende eftermiddag.

Traveture forsøges gennemført i hold på højst 10 personer. Alle kan deltage, også ikke medlemmer af Hjerteforeningen.

Vores programsatte traveture fra P-pladsen på Bøllingsvej på udvalgte søndage, fortsætter!

Der tilrettelægges en tur på tre kilometer og en på fem i byen eller bynært.

De kommende traveture er den 1. november og den 15. november samt nytårstravetur den 3. januar 2021.