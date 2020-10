Influenzavaccination i Røde Kors-butikken

Vaccinationerne er gratis for følgende personer: Sundhedsstyrelsen anbefaler alle, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021, at lade sig vaccinere mod influenza og pneumokokker. Desuden anbefales vaccination til personer med visse kroniske sygdomme. Se mere om hvilke grupper, det omhandler på minvaccination.dk. Førtidspensionister tilbydes også gratis influenzavaccination. For alle, der ikke hører under gratisordningen, koster influenzavaccination 200 kroner og pneumokokvaccination 420 kroner.

Røde Kors støtter op om det danske beredskab og dermed også sundhedsmyndighedernes ønske om at udbrede vaccinationerne. Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har på et tidligere pressemøde nævnt ønsket om, at flere skal vaccineres. Røde Kors-butikkerne er en vigtig kanal til at gøre vaccinationer så let tilgængelige som muligt.