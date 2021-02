Influencere skal tiltrække nye borgere fra denne uge og to år frem

Se billedserie Ringsted Kommune har i kampagnen allieret sig med fem lokale ringstedere, der i rollen som såkaldte "influencere" skal være med til at sætte fokus på Ringsted som en attraktiv tilflytterkommune under sloganet "Ringsted - midt i mulighederne". Foto: Privat

Det går rigtigt godt med tilflytningen i Ringsted. Faktisk så godt, at et hurtigt kig på boligsiden.dk viser, at gennemsnitsliggetiden for villaer i Ringsted er omkring halvdelen af landsgennemsnittet og at den gennemsnitlige liggetid i Ringsted Kommune er faldende.

For at sætte yderligere skub i den positive tendens og trække endnu flere borgere til, lancerer Ringsted Kommune i denne uge en ny bosætningskampagne, skriver kommunen i en pressemeddelelse mandag. Den to-årige kampagne består – udover mere traditionelle elementer som en hjemmeside, video og historier på sociale medier – også af et samarbejde med fem lokale Ringstedere, der har sagt ja til en frivillig rolle som influencere, altså borgere, der ved at dele oplevelser og indtryk fra deres eget liv, skal sætte fokus på, hvordan det er at bo og leve i Ringsted Kommune på de sociale medier. I efteråret har de brugt tid sammen på at lære hinanden at kende, og så har de deltager i nogle småkurser, hvor de har lært om, hvordan man tager gode billeder, laver video og skriver fængende tekster.

”jeg synes, at kommunens influencer-koncept lød som en spændende ny måde at nå ud til kommende tilflyttere på. Jeg er født og opvokset i Ringsted og håber, at mit grundkendskab til Ringsted kan bringe noget positivt til kampagnen, siger Charlotte Klein fra Ringsted. Foto: Privat

Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune, glæder sig over bosætningskampagnen. - Det er en ny måde at fortælle nye tilflyttere om livet i Ringsted Kommune, at vi nu viser kommunen gennem borgernes egne øjne. På den måde får vi skabt en langt mere autentisk og vedkommende fortælling om Ringsted. Jeg er rigtig glad for, at de fem influencere har sagt ja til at dele ud af deres liv og deres erfaringer, så vi kan vise vores omgivelser, hvad Ringsted Kommune er for en størrelse, siger han i pressemeddelelsen.

Lille kendskab til Ringsted I forbindelse med den nye kampagne, der nu går i gang, har kommunen fået lavet en såkaldt kendskabsanalyse, der viser det kendskab, der er til Ringsted Kommune blandt borgere i andre dele af landet. Den nyeste analyse har fokus på unge familier i hovedstadsområdet, og viser, at 14 pct. af de adspurgte kender Ringsted Kommune godt eller meget godt. Sammenlignet med vores nabokommuner er det en kendskabsgrad, der er lavere end for flere af vores nabokommuner eks. Køge og Roskilde, men også lidt højere end andre af vores nabokommuner som f.eks. Sorø og Lejre. Undersøgelsen viser, at de adspurgte i høj grad efterspørger gode transportforbindelser, godt bymiljø, gode handelsmuligheder og gode jobmuligheder i nærheden som de vigtigste parametre, når vi skal vælge bolig.