Uddeler Anders Apel Jensen, Dagli Brugsen Høm, glæder sig over, hvor stor folks vilje til at hjælpe og glæde andre er. Billedet er taget, før kravet om mundbind eller visir blev indført. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Indsamling til plejecentre overgår alle forventninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsamling til plejecentre overgår alle forventninger

Ringsted - 14. december 2020 kl. 14:54 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Viljen til at hjælpe her i denne mørke og alvorlige tid er stor. Det erfarede uddeler Anders Apel Jensen, Daglig Brugsen Høm hen over weekenden.

I fredags fik han den idé at sætte gang i en indsamling af julevarer til Ringsteds tre plejecentre. Ideen var, at man kunne købe en pose pebernødder, lidt chokolade eller andet godt til at forøde juledagene med, og give det til det gode formål.

Da mange allerede havde handlet dagligvarer til weekenden, var det også muligt at donere et penge via Mobile Pay.

- Omfanget af, hvad folk havde lyst til at donere stak lidt af, fortæller Anders Jensen.

Det betyder, at der her til morgen var samlet sammen for over 12.000 kroner. Alene i kontanter er beløbet oppe på 9500 kroner.

Anders Apel Jensen havde til at begynde med forstille sig, at der kunne sammes sammen til tre julekurve - et til hvert plejecenter med varer for 500 kroner.

- Vi havde ikke drømt om, at der blev taget så godt imod det. Det er fantastisk dejligt, siger Anders Apel Jensen.

Vil forsøde julen

Han fik ideen med at glæde kommunens ældre og mest sårbare, fordi de formentlig er mere ensomme end nogensinde før, og de får måske ikke så mange besøg i disse coronatider.

- Grundlæggende handler det om at forsøde deres jul og at vise, at der er nogle, der tænker på dem, fortæller Anders Apel Jensen.

Indsamlingen er ikke slut endnu. Hvis nogen har lyst til at give et bidrag, så kan de stadig nå det, for der samles ind indtil på onsdag 16. december.

Herefter bliver det indsamlede fordelt og afleveret til plejehjemmene.