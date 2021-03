Indbrudstyv var på rundtur

Sn.dk skrev mandag om et indbrud i Gitte Bangs tandlægeklinik på Nørretorv i Ringsted natten til mandag. Nu viser det sig, at gerningsmanden formentlig har været på rundtur i området.

Også en fysioterapeut på Nørretorv har haft indbrud natten til mandag. En dør er opbrudt ind til klinikken, men der er ikke umiddelbart stjålet noget. I et nærliggende erhvervslokale har der været forsøg på indbrud, men her er det ikke lykkedes for gerningsmanden at bryde døren op.