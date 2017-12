Se billedserie Rikke Bruun fik ideen til at dele refleksveste ud, og da Jan Carlsen, der er indehaver af J.C. Auto, så hendes opslag på Facebook, ville han gerne være med.

Send til din ven. X Artiklen: Ildsjæle søger hjælp til at sikre Ringsteds svage trafikanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ildsjæle søger hjælp til at sikre Ringsteds svage trafikanter

Ringsted - 13. december 2017 kl. 13:04 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To driftige borgere vil nu udstyre Ringsteds cyklister og gående med refleksveste, så de ikke kommer galt af sted i vintermørket.

- Jeg havde nok regnet med en 30-40 stykker, men nu er der over 300, der har henvendt sig.

Sådan siger Jan Carlsen, der er indehaver af J.C. Auto i Ringsted, efter at han i slutningen af sidste uge tilbød børn og voksne i Ringsted at sponsere deres refleksveste for at undgå ulykker i den mørke vintertid.

Den megen opmærksomhed har dog ikke skræmt Jan Carlsen, der tværtimod ønsker at udvide sit projekt endnu mere.

- Hvis vi kan få en ekstra sponsor med, så kan vi tilbyde refleksveste til byens børnehaver også. Det ville være et godt tiltag, lyder det fra autoforhandleren, der har taget beslutningen om at sponsorere veste til byens svage trafikanter, efter der har været tiltagende snak om manglende trafiksikkerhed på Facebook.

Projektet startede så småt den 8. december, da Ringsted-borger og mor til tre, Rikke Bruun, skrev et opslag på Facebook, hvor hun spurgte, om der var nogen, der ville donere refleksveste til borgerne i Ringsted.

- Jeg har flere gange læst om folk, der er ved at blive kørt ned, og jeg synes selv det er svært at se folk i vintertiden, hvor det er mørkt og folk har sort tøj på. Derfor tænkte jeg, at det var en god ide at udstyre folk med refleksveste og reflekser, siger hun.

Det var Jan Carlsen enig med hende i, og han skrev efterfølgende til Rikke Bruun, at han gerne ville donere de omtalte veste.

- Jeg vil gerne hjælpe, for jeg har også oplevet, at det kan være svært at se folk i trafikken. Det er ikke altid, man kan se de der blinkende cykellygter, så jeg synes, det var en god ide med veste, fortæller han.

To dage efter det oprindelige opslag skrev Rikke Bruun endnu et opslag på Facebook, hvor hun spurgte, hvor mange der egentlig ville være interesserede i en gratis refleksvest.

I skrivende stund har 247 bedt om veste, ligesom tre skoleklasser har henvendt sig, og opmærksomheden har været overvældende for Jan Carlsen.

- Vi vil gerne hjælpe, og vi står selvfølgelig ved, hvad vi har lovet. Samtidig er det ved at vokse os lidt over hovedet, så hvis nogen er interesserede i at være med til at sponsorere, så må de gerne henvende sig til mig, siger han.

Eventuelle sponsorer kan henvende sig til Jan Carlsen på 42300656 eller sende en e-mail på jcautoaps@gmail.com.