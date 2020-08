Se billedserie Mejetærskeren udbrændte og var overtændt, da brandvæsenet nåede frem. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ild i mejetærsker tog en stor bid mark

Ringsted - 07. august 2020

Mejetærskeren døde, men det lykkedes fredag eftermiddag at forhindre flammerne i at få fat i to nærliggende bygninger, da mejetærskeren satte ild i en mark ved Kastrupvej i Haraldsted nord for Ringsted. - Ilden brændte lystigt, da vi nåede frem. Der var ild i både høstet og uhøstet mark, og der er brændt cirka 10 tønder land, beskrev beredskabschef og vagthavende indsatsleder Torben Larsen fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kort før klokken 16 i en telefon ude fra marken, mens både brandfolkene fra Ringsted og kolleger fra Hvalsø nedkæmpede de sidste flammer.

Brandvæsenet i Hvalsø blev tilkaldt, da ilden begyndte at løbe noget stærkt, oplyser Torben Larsen. Det vides ikke nøjagtigt, hvorfor der gik ild i mejetærskeren under høstarbejdet. Der var ikke noget at gøre for den.

- Den var overtændt, da vi kom. Mejetærskeren kunne vi ikke koncentrere os om i første omgang. Der blæste en uhyggelig vind i den forkerte retning på vej mod to beboelsesejendomme i nærheden. Vi måtte lade tærskeren være. Vi satte tankvogne og sprøjter ind til at stoppe ilden på vej mod bygningerne, og resten blev sat til at slukke den anden vej for at få reddet så meget som muligt af marken, siger Torben Larsen.

Han havde forudset, at naturbrande nok ville melde sig nu, hvor høsten er i gang, vejret er meget varmt, og vinden er ganske kraftig. I det vejr og klædt i tungt, varmt brandmandstøj, er det vigtigt, at der ikke kun er vand til at slukke ild med. Der skal også være vand til at væde brandmændene med.

Men Torben Larsens forudseenhed blev lige vel hurtigt nok til realiteter. - Vi stod så sent som klokken 12.30 og fyldte omkring 70 papflasker med kildevand på vognene, så der var nok at drikke, hvis vi nu skulle ud til markbrande. Og det skulle vi så, siger Torben Larsen. Alarmen om den flammende mejetærsker kom klokken 14.

Brandmændene fik også hjælp med at holde sig kølige, da venlige naboer kom med is til dem, da de var ved at være færdige med at slukke. Udover mejetærskeren og en del af marken skete der ikke skade på nogen eller noget.