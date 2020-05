Simon Buer har i de her nedlukningstider turdet investere i en ismaskine, som virkelig vil noget. Den er brugt, for en fabriksny koster en kvart million. Opskrifterne på isen i skovkroens nye ishus er dog udviklet og afprøvet hjemme i hans eget køkken på en mere beskeden bordmodel, der ikke kræver mindst fem liter ismasse ad gangen.

Idyllisk skovkro åbner nyt ishus

Et kæmpe monstrum af en maskine forvandler kroejer Simon Buers helt egne opskrifter til kolde fristelser. Dem har han udviklet, når han nu har haft meget god tid under nedlukningen.

- Jeg elsker is. Jeg kan spise is på alle tider af døgnet, så for mig var det oplagt at lave et ishus, fortæller den unge kroejer.