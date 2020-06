Gymnastikhuset ved Ringsted Sport Center vil blive langt bedre integreret med de øvrige haller, hvis hele den planlagte anden etape af udvidelsen bliver realiseret. Foto: Anders Ole Olsen

Idrætsledere ikke i tvivl: Sportscenter skal udvides

Ringsted - 23. juni 2020 kl. 10:21 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag skal byrådet i Ringsted tage stilling til, om der skal bevilges yderligere 11 millioner kroner for at få råd til at realisere anden etape af den ønskede udvidelse af Ringsted Sport Center.

Står det til brugerne af sportscenteret, er der ingen tvivl. Det er kun den fulde udvidelsespakke, man er interesseret i.

Det kom frem på et møde, som kommunens administration holdt med sportscenterets brugergruppe og bestyrelse 8. juni.

På mødet blev det slået fast, at det er et stort ønske, at helhedsplanens etape 2 følges, da den nye foyer og indgangsparti vil binde alle bygninger sammen og forhindre, at der kommer nye uønskede knopskydninger.

Der er på nuværende tidspunkt afsat 37,4 millioner kroner til etape 2, men ved den omvendte licitation kom der ingen bud i nærheden af det beløb.

Derfor skal byrådet onsdag beslutte, om de resterende 11 millioner kroner skal bevilges i budgetaftalen for 2021, eller om projektet skal sættes i bero eller udfærdiges på en ny måde.

I forbindelse med etape 2 kan der tilvælges yderligere forbedringer for i alt 4,6 millioner kroner. Den ekstra liste indeholder blandt andet et depotrum ved gymnastikhuset og et nyt ventilationssystem i hal A.