Idræt og udeliv er et hit for 0-årige

Ringsted - 04. april 2019

Ringsted Idrætsbørnehave slog onsdag eftermiddag dørene op til et kig ind i institutionens nye vuggestueafdeling, skønt den endnu står ufærdig hen.

Fra den 1. maj bliver idrætsbørnehaven en integreret institution.

- Håndværkerne har lovet os, at de nok skal blive færdige, lyder det med et smil fra børnehavens leder Tania Nielsen, da hun viser Mette og Mikkel Voss Anthoni med sønnen Birk ind i den del af børnehaven, som nu skal indrettes til børn mellem 0 og 2 år og otte måneder.

En lidt indelukket fugtig luft afslører, at håndværkerne har været i fuld sving med at støbe gulve. Udover et stort grupperum skal der indrettes et soverum, et garderoberum og et toilet/puslerum til de mindste.

- Vi er skrevet op til en plads til Kastaniehaven, men vi er glade, hvis vi kan få en plads her i idrætsbørnehaven. Vi er selv meget sportslige og aktive og mener, børn får det bedre, når de ikke bare skal sidde inde. Det er også godt for motorikken, siger Mette Voss Anthoni.

Den tankegang gik godt i spænd med børnehavens pædagogiske holdning:

- Vi er meget ude og bruger legepladsen rigtig meget. Vi vil hellere bruge en halv time i garderoben, selv om de kun kan være ude i 20 minutter, end lade dem blive inde, fortæller Tania Nielsen.

Da Mette Voss og hendes mand arbejder i København, er de i øjeblikket afhængig af hjælp fra familiemedlemmer til afhentning i dagplejen. Med en institutionsplads er de ikke længere afhængige af hjælp udefra.

- Så det betyder meget for mig at vide, at vi kan få en plads, siger Mette Voss Anthoni.

Personalet er tilsvarende begejstret for, at for de helt små nu også bliver en del af institutionslivet.

- Vi synes, det er megafedt at få lov til at arbejde idrætspædagogisk med børnene, når de er så små. Vi kommer til at have dem fem år i stedet for to år. Det giver et helt andet flow, når vi kender børnene i længere tid. Vi har også planer om at lave så meget som muligt på tværs af aldersgrupperne.

Cirka 10 forældrepar var forbi Åbent Hus i Ringsted Idrætsbørnehave.

Der bliver plads til 12 vuggestuebørn i dagtilbuddet, som til gengæld går fra 70 til 48 børnehavebørn.

Ringsted Kommune har besluttet at indrette vuggestuepladser i udvalgte daginstitutioner for at få plads til det voksende antal 0-2årige. Desuden er der forslag om at bygge en helt ny daginstitution.