Idéer til udvikling af udearealer ved Ringsted Sport Center efterlyses

Ringsted - 19. januar 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Udendørsfaciliteterne ved Ringsted Sport Center står over for at skulle nytænkes, og arbejdet med at udforme en udviklingsplan for området er begyndt.

Målet med projektet er at skabe et tilgængeligt og inspirerende område for de eksisterende foreninger, de selvorganiserede brugere og andre nye potentielle brugergrupper - så vi kan få flest mulige aktive borgere, lyder det i en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune.

Arbejdet foregår i samarbejde med DGI og interessenter for området ved Ringsted Sport Center for at sikre en bred involvering af så mange som muligt.

Det betyder også, at hvis enkeltpersoner, foreninger eller fællesskaber har ideer og input til, hvordan der kan skabes mere liv og aktivitet på udearealet, er der mulighed for at bringe dem i spil. Frem til den 28. februar kan man henvende sig herom via www.ringsted.dk/rsc.

Fakta Udearealerne omkring Ringsted Sport Center udgør cirka 200.000 kvadratmeter.

De kommende år vil Ringsted Sport Center gennemgå en stor udvikling med blandt andet ombygning af de indendørs arealer. Der skal bygges en bred rambla, som vil binde de indendørs arealer bedre sammen, men også skabe sammenhæng til de udendørs arealer. Med til projektet hører også etableringen af en ny indgang og reception for hele centret, en ny café, en ny multisal, samt opvarmningsarealer og styrketræningsområde.

Som et særskilt projekt skal der også bygges et saunaland ved Ringsted Svømmeland.

Derudover står de udendørs kunstgræsbaner over for at skulle renoveres.

Processen skydes i gang med et virtuelt Kick-off-møde onsdag den 20. januar klokken 19.00 til 20.00 for alle interesserede.

Her oplyses om baggrunden for projektet, hvordan man blandt andet kan finde inspiration og viden fra lignende projekter, hvilke forventninger der er i forhold til idébidrag, samt hvor der kan søges hjælp.

Link til tilmelding til Kick-off-mødet kan findes på www.ringsted.dk/rsc.

- Jeg håber, at mange vil bidrage med deres ønsker for udearealet. Vi sigter mod en bred inddragelse - både af eksisterende brugere, men også af de potentielle brugere, der kan se sig selv bruge arealet med lidt tilpasninger eller tilføjelser af faciliteter, siger Christian Abildgaard, leder af Ringsted Sport Center.

- Jo mere du argumenterer for din idé med relevant viden og fakta fra andre lignende projekter, jo større er chancen for, at der bliver arbejdet videre med din idé. På Ringsted Kommunes hjemmeside har du mulighed for at finde links til eksempler på koncepter og faciliteter fra udendørs projekter rundt omkring i Danmark. Brug også muligheden for at få DGI's hjælp og sparring, da de har erfaring med at udvikle koncepter og aktiviteter på blandt andet facilitetsområdet, fortsætter Christian Abildgaard, der er spændt på at se, hvilke bidrag, der kommer.

Udviklingsplan Til marts begynder næste del af processen, hvor selve udviklingsplanen for udearealerne bliver udarbejdet. Planen vil blive til i en dialogbaseret planlægningsproces med projektgruppens fagligheder, myndighedernes plangrundlag med videre, samt interessenternes input, herunder en følgegruppe hvor blandt andet Handicaprådet og Ældre Sagen deltager.

Ringsted Sport Center og DGI forventer at have en plan med konkrete ønsker og tegninger klar til politisk behandling i juni 2021.

- Planen kommer til at sætte retning for udviklingen af området ved Ringsted Sport Center i fremtiden. Da den vil være etapeinddelt, giver det mulighed for at realisere et projekt ad gangen og samtidig sikre sammenhængen til den samlede udvikling i og omkring Sport Centret i de kommende år. Jeg ser frem til, at vi finder pejlemærkerne for udearealerne inden for det næste halve år, siger Daniel Nørhave, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Interessenter, som organiserede eller selvorganiserede brugere, foreninger, boligejer- eller grundejerforeninger i nærheden af udearealet samt nære eller brugende institutioner, er allerede blevet kontaktet om den kommende proces via deres leder eller formand.

