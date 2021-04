I sne og slud kom indsamlerne ud: - Det gik formidabelt godt

- Jeg tror, at det skyldes, at folk i større omfang færdes ude omkring i disse coronatider. Man er ligesom vant til at gå ture, så det at gå til et godt formål er en rigtig god situation for mange, siger hun, der krydret med den gamle stab også oplevede en del nye indsamlere i år.