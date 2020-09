Se billedserie Hvis man selv rammer eller oplever skadet vildt, er det vigtig, at man er meget præcis med, hvor man er. Ellers har schweisshundfører Jørgen Lang og hans kolleger svært ved at finde dyret. Et rådyrs overlevelsesinstinkt er så stærkt, at det selv med to brækkede bagben kan løbe 800 meter ind på en mark eller en skov, fortalte han i Kærehave Skov. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

I skoven var der pizzagilde og stiger helt til toppen

Ringsted - 14. september 2020 kl. 14:33 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen vej udenom. Farmand skal op med gysserne og betale en stor is fra Lydolphs isbar til sin datter, Ellinor Hansen på 10 år. Hun var nemlig en af de mange vovemodige børn, der stod i kø med passende afstand for at prøve træklaringen i Kærehave Skov lørdag.

Mens far Janus Hansen holdt en rebstige fast forneden, og instruktør Claus Funk Østergaard holdt godt fast i sikkerhedslinerne, kravlede Ellinor de godt 14 meter op ad stigen helt op til et båthorn og dyttede højt. Det var nemlig betingelsen for at gøre sig fortjent til den stor isvaffel.

Men hvordan kommer man så ned igen? Svaret er ikke at tage stigen. Det er sværere og kan gøre nogle mere nervøse, forklarede instruktøren. Nææ, han løsner lidt i sikkerhedsrebene, og råber op til den, der hænger og dingler for oven, om man vil hejses hurtigt eller langsomt ned.

- Huuuurrrtigt, jublede Ellinor.

1-2-smut. Så var hun nede igen. Det tog vitterligt tre sekunder og et godt sug i maven.

Træklatringen var bare en af de ekstra oplevelser i Kærehave Skov lørdag.

Skovejer Søren Paludan plejer altid at have en aktivitetsdag i foråret, men den blev flyttet til lørdag på grund af virussituationen i foråret. Det gjorde nu ikke noget. Bortset fra, at der ikke var helt så mange vanddyr at fange og studere i søen, og bladene har begyndende efterårsfarver, var der ikke den store forskel på muligheden for familiehygge. Og det benyttede mange sig af. Især hos spejderne ved den ene bålhytte. Her var der tændt op i tre ovne fyret med træ til at bage pizzaer i.

Længere inde i skoven kunne man møde Jørgen Lang og hans meget søde schweisshund, der viste, hvor dygtig den er til at opsnuse anskudt eller påkørt vildt. Det skete dog med duftmærker. Der blev naturligvis ikke skadet dyr for opvisningens skyld.