Jorden var løsnet på forhånd, så det var muligt at få spaderne i jorden for Lars Nila Nielsen (tv.) og borgmester Henrik Hvidesten efter den koldeste nat i flere år.

I sensommeren står glasbygningen klar på torvet

Lars Nila Nielsen fra Midtsjællands Byggeservive og borgmester Henrik Hvidesten (V) fik hver deres spade for at markere begyndelsen på det længe ventede byggeri.

- Nu skal Ringsted Forsyning have klaret forskellige ting på grunden og så regner vi med at kunne komme i gang med byggeprocessen i slutningen af februar, siger Lars Nila Nielsen.

Han glæder sig til at komme i gang med projektet, og der har været stor interesse blandt firmaets tømrere for at få lov til at deltage.