I nyt coronatelt kan man testes på et kvarter

Ringsted - 02. november 2020 kl. 11:57 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

I Region Sjælland ligger Ringsted centralt placeret. Det er derfor her, at folk fra i dag, mandag, kan blive testet for coronavirus ved Falckstationen på Klosterparks Alle.

Falck har oprettet testtelte et sted i hver af Danmarks fem regioner. De øvrige teststeder ligger derfor i Hvidovre, Nørresundby, Aarhus og Kolding.

Teststederne åbner for test af private uden tidsbestilling eller henvisning fra ens læge.

- Vi ved, hvor vigtigt det kan være af forskellige årsager, at man som privatperson kan testes hurtigt og uden ventetid. Derfor har vi set frem til at åbne vores testcentre i dag, så vi kan hjælpe de danskere, der har brug for en hurtig og sikker afklaring, siger Martin Betzer, kvalitets- og u8dviklingschef i Falck Ambulance Danmark, i en pressemeddelelse.

Falck er ikke en offentlig myndighed. Testene er derfor ikke skattebetalte, og koster den samme pris uanset, om man er abonnent eller ej.

Testen for private koster 299 kroner.

Tests i virksomheder eller institutioner inklusive to testmedarbejdere koster 1100 kroner i timen plus 299 kroner for hver test, der udføres.

Mindre virksomheder kan få én medarbejder ud, hvorved timeprisen er 550 kroner.

Falcks testcenter i Region Sjælland ligger ved Falckstationen, Klosterparks Alle 30, Ringsted. I Ringsted og de andre fire testtelte anvender Falck en antigentest, der tages ved at pode fra næsen og kan vise, om man har coronavirus i kroppen. Resultatet er klar efter 15 minutter.

- Hvis man testes positiv for Covid-19 virus er svaret mere end 98 procent sikkert, og er testen negativ, er svaret mere end 99 procent sikkert. Testen udføres af Falcks testpersonale under lægeligt tilsyn. Vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer og koordinerer vores indsats i forhold til den offentlige teststrategi og indrapporterer testresultaterne til myndighederne med henblik på smitteopsporing, siger Martin Betzer.

Testcentrene i Ringsted og de øvrige regioner åbner for private i dag. I sidste uge begyndte Falck også at tilbyde mulighed for at besøge arbejdspladser med testremdierne.