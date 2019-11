Jesper Strube forventer nogle lange dage i næste uge til sig selv og de 30 nyansatte medarbejdere. Men de skal nok nå at blive færdige til åbningsdagen. Her står Jesper Strube i den store sal med plads til 144 biografgængere. De tre andre sale har plads til 79, 55 og 54 tilskuere. Foto: Anders Ole Olsen

I den nye biograf er der sjældne stole og 64 lydkanaler

Hvis ikke den ekstra bredde, den indbyggede fodhviler eller den elektriske nakkestøtte får folk til at snakke, så gør farven. For den er godt nok alternativ.

Tænker du over farven på sædet, når du går i biffen? Måske ikke nu, men stolene i den nye Moviehouse Ringsted kommer til at give biografgængerne noget at snakke om.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her