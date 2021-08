I aften spillede Berselona for danseglade unge foran Sct. Bendts Kirke

Se billedserie Barselona spillede fredagaften foran et oplagt publikum af Ringsteds unge

Ringsted - 13. august 2021 kl. 22:54 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Ringsted: De første to sange »Landsby« og »Endeløse Drømme« minder om at albummet de er udgivet på, »1 dag er vi 1 minde«, udkom i 2020 under en nedlukning, der gjorde at det ikke var muligt at opleve sangene live til en koncert, og hvor befriende det er, at mærke at den tid, snart er ovre.

Aftensolen hænger lavt over kirken, og køen til fadøl er lang. De unge sidder i små grupper og griner og snakker, mens de venter på at Barselona skal gøre deres indtog. Der var solgt 220 billetter til aftens koncert, og stille og roligt kom der flere og flere til i løbet af aftenen. Foruden de ekstra gæster på den anden side af hegnet, der også glade dansede med.

Længe ventede koncert-stemning

Bo og Pia, som skiller sig en smule ud fra mængden, mest fordi de er lidt ældre end gennemsnittet, erikke desto mindre spændte, lige som alle de unge:

- Vi forventer noget ståpels og en god stemning og to rigtig dygtige drenge der laver noget mega god musik, med nogle gode tekster. Vi savner en god stemning og noget god musik. Det her er at få lidt af det og en opstart på det vi havde en gang, vi plejer at høre rigtig meget musik og gå til rigtig mange koncerter. Vi kan normalt godt lide at stå op og synge og danse med, men det her er en start, fortæller de mens de sidder på en af bænkene lidt ude i siden, fortæller de.

Da Rasmus Theodor og Rud Aslak kommer frem på scenen, bliver der klappet ivrigt og skreget højt. Den unge popduo er længe ventet, og i sidste øjeblik løber tre unge igennem indhegningen og direkte ned foran scenen. Stemning er præget af forventningsglæde og løssluppenhed, præcis som Rasmus havde håbet.

Høj entusiasme

Lucca-Rosa og Anastacia-Oline sidder inden koncerten på en af de bagerste rækker bagved den store gruppe af unge der har samlet sig helt oppe foran scenen. De har købt flere fadøl end de selv var:

- Vi venter på nogle af vores venner. De kommer fra Roskilde, det er dem der har logget os med, de er Barselona fans. Hvis de spørger er vi også, griner de højt i kor.

- Vi har lyttet til deres musik de sidste to timer for at kunne sangene udenad, så entusiasmen er høj. Vi håber på noget god musik og ren hygge, siger de og tilføjer at de og fortæller at de har været til flere koncerter hen over sommeren her på Valdemarscenen:

- Vi var her fra en måned siden og høre Blæst, vi kan rigtig godt lide koncerter, så der må gerne komme nogle flere her til Ringsted. Det er rigtig godt med koncerter her, det er rigtig hyggeligt, fordi de ikke er så store, så det er sådan lidt mere intimt med sådan en lille gruppe.

Danseklar unge

Efter de to første numre, kommer sangen »et år« på, og selvom publikum sidder pænt på de bænke der er linet op foran scenen og synger med, grinede, tager det ikke et øjeblik, før de fleste er klar, da Rud Aslak inviterer dem til at komme op foran scenen og danse.

De unge løber ivrigt frem med hinanden i hænderne og samler sig i dans tæt på scenen og tæt på hinanden. En gruppe af fire venner holder om hinanden, mens de hopper op og ned. Mens to veninder, hånd i hånd danser smilende til hinanden, bag den store gruppe. Blandt de brede smil, høje grin og sangen med Barselona, var det et øjeblik som om de unge fik lov at vende tilbage til normalen, og nyde hinanden, musikken, de kolde fadøl og store kram i en varm solnedgang.

Afslutningsvis spiller Barselona »Bankende Hjerter«, som opsumerer stemning og interaktionen mellem de unge foran scenen helt perfekt.