4. maj gudstjenesten i Klostermarkskirken i Ringsted bliver uden levende lys i år på grund af coronarestriktionerne. Foto: Anne Wandahl

I år bliver der 4. maj-gudstjeneste

Ringsted - 25. april 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Ingen 4. maj uden gudstjeneste. Sådan har parolen lydt i Ringsted Sogn siden 2010. Sidste år var dog en undtagelse, idet kirkerne holdt lukket fra marts til midten af maj, men i år skal det være anderledes, lover sognepræst Otto Lundgaard.

- Vi er meget taknemmelige for den store deltagelse, der har været gennem alle årene, for det er den, der holder liv i traditionen og gør, at vi giver den videre til hinanden. For mig er det en glæde, at mange vælger at højtideligholde aftenen, hvor vi mindes Danmarks befrielse i 1945, og at flere vælge at gøre det ved at samles, som vi gør her i Klostermarkskirken, fortæller han i en pressemeddelelse.

Coronaen er desværre ikke blevet væk, og derfor vil også årets 4. maj-gudstjeneste være underlagt et par få restriktioner.

- Vi skal bære mundbind, når vi kommer og går, og vi skal holde afstand. Derfor vil der ikke være lystænding undervejs i gudstjenesten; den risiko tør vi ikke løbe, forklarer Otto Lundgaard og anbefaler i stedet, at man sætter tænder lys i vindueskarmen, når man er hjemme igen, og mørket sænker sig over majaftenen.

-Til gengæld er det intet mindre end godt, at vi atter har lov at synge salmer og sange sammen; for en 4. maj-gudstjeneste uden "Altid frejdig" og "En lærke letted'" sunget af mennesker i alle aldre, det er ikke nogen rigtig 4. maj-gudstjeneste, tilføjer sognepræsten.

Hver 4. maj-gudstjeneste har sit eget tema, som gudstjenesten er bygget op om, og som samler menigheden i fællessangen og de gode læsninger fra besættelsesårene.

- Årets tema var ikke svært at finde, siger Otto Lundgaard.

Han uddyber:

- Sidste år ved denne tid var landet fanget i en slags besættelse, idet corona-virussen hærgede og tvang os bort fra meget af det, som vi satte pris på, herunder vores frihed. Men det var vigtigt, at vi forstod, at vi midt under krisen skulle holde sammen og passe godt på hinanden; derfor var det utrolig stærkt, at vores dronning stod frem som et godt eksempel, da hun en aften talte til os i fjernsynet. Ved at minde os om vort fælles medansvar viste hun sig som den gode hyrde - et billede, som vi også kender fra Bibelen. På denne måde trådte hun også i sin bedstefars fodspor, idet Kong Christian X blev et samlingspunkt for folket i besættelsesårene. Hans daglige rideture, hans taler i radioen og åbne solidaritet med sit folk var med til at give danskerne håb om en fremtid i frihed og fred. Et håb, som de forstod at dele, og som hjalp dem igennem.

- Læserne er hvert år medlemmer af menigheden, der læser danskernes minder, breve og øjenvidne-beretninger, og det er altid en stærk oplevelse at lytte til almindelige menneskers ord, fortæller Otto Lundgaard.

Derudover vil deltagerne høre befrielsesbudskabet fra BBC, som det lød den 4. maj kl. 20.35, hvilket igen er grunden til, at gudstjenesten holdes i denne halvsene aftentime.

Der vil også blive holdt et minuts stilhed i respekt for besættelsens ofre, og når folk drager hjem, vil faklerne foran kirken lyse.

Det maksimale antal kirkegængere er forhøjet fra 32 til 68, og for at blive tilmeldt 4. maj arrangementet skal man sende en mail til Otto Lundgaard på mailadressen: nol@km.dk.