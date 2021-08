Patricia Mbappe er indstillet på at lære dansk hurtigst muligt, så hun kan få afsluttet sin sygeplejerskeuddannelse, som hun påbegyndte i Finland. Foto: Bodil Pinholt

Hvis du bor i Danmark skal du tale dansk

Ringsted - 19. august 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Patricia Mbappe synes, at det er meget vigtigt at lære dansk for at blive integreret. Hun er oprindeligt fra Cameroun, men kom til Danmark fra Finland for snart et år siden. Det var på grund af kærligheden, hun flyttede til Ringsted.

- Min mand har boet her i lang tid, så han hjælper mig med mange ting, fortæller Patricia Mbappe.

Hun går på sprogskole, dog holder hun en pause i øjeblikket, fordi hun har arbejde som vikar på Knud Lavard Centret.

Patricia Mbappe gik først på LærDansk, hvilket hun var godt tilfreds med. Undervisningen overgik i år til Clavis, og det er ikke godt, synes Patricia Mbappe.

Der er fem forskellige moduler i én klasse, og Patricia Mbappe synes ikke, der er tid nok. Alligevel begynder hun på sprogskolen, når hendes vikariat udløber her i august. Det er vigtigt for hende at lære dansk hurtigst muligt.

Da Patricia Mbappe boede i Finland, gik hun i gang med en sygeplejerskeuddannelse. Hun har de første to et halvt år, og kan godt fortsætte uddannelsen i Danmark, men det kræver, at hun bliver bedre til dansk.

Selv om hun efter mindre end et år her taler ret godt dansk, men det rækker endnu ikke til, at hun kan fortsætte sin uddannelse.

- At hun har fået et sommervikariat på plejecentret har også hjulpet hende meget sprogligt.

- Det hjælper mig rigtigt meget, for de gamle mennesker taler ikke så hurtigt, så jeg kan forstå dem, siger Patricia Mbappe.

I løbet af de seks et halvt år, hun boede i Finland, lærte hun finsk. Og finsk er sværere at lærer end dansk, synes Patricia Mbappe.

Hun føler, det er svært at blive integreret på grund af sproglige barrierer. Hun har fået venner her i Danmark, men det er primært nogle, hun har mødt på sprogskolen og de er fra andre europæiske lande.

Mens hun har arbejdet på Knud Lavard Centret har hun fået en dansk ven. Hun forventer også at møde nye mennesker, som hun kan blive venner med, når hun begynder at cykle i den lokale cykelklub.

Patricia er åben og er ikke bange for at tale dansk.

- Danskerne kan hjælpe med sproget. Det lærer man af, siger Patricia Mbappe.

Frivilligt arbejde er en anden måde at forbedre sine sprogkundskaber på.

- Jeg tænker på, at lave frivilligt arbejde. Jeg ved, det hjælper på sproget, siger Patricia Mbappe.

Når hendes sommerferievikariat slutter her i august, så vil hun søge frivilligt arbejde. I øjeblikket kan hun ikke nå det, for hun har en søn på fem år, som hun også skal sørge for. Når hun begynder på sprogskolen igen, så får hun mere tid til frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde er ikke nyt for Patricia Mbappe. Da hun boede i Cameronu var hun frivillig i NGO - frivillige organisationer, hvor hun hjalp og støttede kvinder til at få undervisning.

- Jeg kommer fra et land, hvor mænd er dominerende, så jeg har det i mig at kæmpe for andre, specielt for kvinder, fortæller Patricia Mbappe.

Hun vil fortsat gerne hjælpe kvinder, og det kan hun blandt andet gøre som bydelsmor. Her har hun blandt været med til at hjælpe en kvinde på krisecenter, som var udsat for vold.

- Jeg tror Bydelsmødre er rigtig godt for mig. Jeg har fået venner og netværk. Jeg har mødt vidunderlige mennesker, da jeg kom i Bydelsmødre, fortæller Patricia Mbappe.

Hun synes det er en god lejlighed til at lære området at kende på.

Om Patricia Mbappe nogen sinde vender tilbage til Cameroun ved hun ikke. Som det ser ud i øjeblikket er det for farligt på grund af uroligheder. Det var årsagen til, at hun havnede i Finland.

Foreløbig håber hun på at gøre karriere her som sygeplejerske, og derfor er det hende magtpåliggende at lære dansk.

- Jeg skal lære dansk i en fart, slår Patricia Mbappe fast, og hun er allerede godt på vej, selv om hun kun har været her i relativ kort tid.