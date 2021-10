Borgmester Henrik Hvidesten (V) mener, at der venter en samfundsgevinst, hvis man bruger ressourcer på at få folk ud af ensomhed og ind i fællesskaber. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hvidesten om »Fællesskabsby«: Vi kan spare penge på den lange bane

Ringsted - 23. oktober 2021 kl. 19:34 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Borgmester Henrik Hvidesten (V) er begejstret for, at Ringsted er blevet omdrejningspunkt for pilotprojektet »Fællesskabsby«, der skal styrke fællesskaberne i Ringsted i kampen mod ensomhed.

- Det er et spændende projekt, og jeg tror, at det er noget af det, der skal til, så vi på sigt kan spare penge på sundhedsområdet. Det synes jeg, det har potentiale til, siger Henrik Hvidesten.

Han mener ikke, at ensomhed er et individuelt problem.

- Ensomhed er noget, som går ud over den mentale sundhed. Det er i alle aldersgrupper. Og det har vi også en forpligtelse til at gøre noget ved (som kommune, red.), siger han.

»Fællesskabsby« har fundet inspiration i et lignende projekt fra den engelske by Frome. Her kunne man se, at sundhedsvæsenet blev mindre presset, og at henvendelserne til akutlinjen faldt.

Henrik Hvidesten tror og håber, at projektet har samme effekt i Ringsted.

Hvad hvis projektet hjælper nogle ud af ensomhed, men det ikke kan ses på sundhedsområdet, at det har sparet penge, er det så en succes?

- Hvis vi har hjulpet nogle ud af ensomhed, så er det succes. Men jeg tror også, at hvis man hæver den mentale sundhed hos borgerne, så har de sparet et lægebesøg eller en indlæggelse. Jeg er sikker på, at hvis man kommer ud af ensomhed, så har samfundet en gevinst på det, siger han.

Det er Dansk Almennyttigt Boligselskab, der har sat projektet i søen med hjælp fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Da de skulle finde et sted at forankre projektet, var de ikke i tvivl om, at det skulle være i en kommune. På den måde føler de sig mere sikre på, at projektet ikke pludselig går til grunde, når selve projektperioden udløber. En sådan risiko er større, hvis projektet var forankret i frivillige hænder.

Henrik Hvidesten mener da også, at projektet passer godt ind i Ringsted og til byens beboere:

- Helt generelt synes jeg, at det, at vi kan noget i fællesskab og hjælpe hinanden, er stærkt. Det oplever jeg meget i eksempelvis foreningslivet. At vi kan brede det ud til sundhedsområdet, er meget interessant. Ringsted er meget kendetegnet ved et aktivt foreningsliv, så det var oplagt, at vi kunne være med, siger han.