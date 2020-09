Se billedserie Overfaldsmanden gik på Biurger King efter overfaldet i benløse den 2. september. Foto fra Midt- og Vestsjællands Politi

Hvem kender serievoldsmand bag nu fem kvindelige ofre?

En ukendt mand gik direkte fra at have slået sit seneste offer, 76-årig kvinde i Benløse, til Burger King i Ringsted. Politiet håber nu, at overvågningsbilleder kan hjælpe med at få ham identificeret.

Ringsted - 11. september 2020

Det var en kvinde på hele 96 år og med rollator, der blev sparket af en ukendt serievoldsmand i Ringsted lørdag den 29. august, som et af flere ofre for mandens vanvittige adfærd.

Det oplyser pressetalsmand Charlotte Tornquist, Midt- og Vestsjællands Politi, der nu også har føjet et overfald på en kvindelig cyklist i Benløse til sagen.

Politi efterlyste tirsdag aften på sn.dk navnet på den ældre dame med rollator, der blev overfaldet i Lystanlægget lørdag den 29. august.

Her ses den efterlyste mand i Burger King i Ringsted 2. september. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Det blev set af tre vidner, der også oplyste politiet om, at et par i 30'erne havde hjulpet kvinden bagefter.

- Efterforskerne på politistationen i Ringsted har nu fået identificeret kvinden med rollatoren. Det viste sig at være en 96-årig kvinde fra Ringsted, som umotiveret blev sparket af en fremmed mand. Det par, som hjalp den 96-årige, er også blevet identificeret af politiet, oplyser pressetalsmand Charlotte Tornqvist, Midt- og Vestsjællands Politi.

Ny sag fra Benløse Efter at de første overfald blev kendt, har en læser henvendt sig til DAGBLADET Ringsted og oplyst, at hendes 76-årige mor blev angrebet på samme måde som de andre af en mand med samme signalement. Det skete onsdag den 2. september lidt over klokken 12.

- Min mor fik et slag/nakkedrag af denne mand, mens hun ventede ved et fodgængerfelt med sin cykel. Der skete heldigvis ikke noget udover chokket, da han kom bagfra. Hun var dog så kvik at råbe »Hvad laver du, din idiot« efter ham, fortæller læseren.

Hendes mor stod ved fodgængerfeltet på Benløse Runding - krydset Holbækvej/Roskildevej og Hesteskoen, hvor Fakta ligger.

Der er tale om et andet gerningssted og en anden dag, men politiets efterforskning af den 76-årige cyklists oplevelse efterlader ingen tvivl.

Den står derfor nu på listen over sager, som den mistænkte mand med den vanvittige adfærd kan bindes op på.

Manden på billederne Politiets efterforskere har siden de første anmeldelser kom patruljeret hyppigt i Ringsted og besøgt mange steder, hvor overfaldsmanden kan være fanget på et overvågningskamera. Det lykkedes hos Burger King og i Ringsted Svømmeland.

- Vi er helt sikre på, det er ham ud fra vidnebeskrivelser. Han er gået direkte fra overfaldet på den kvindelige cyklist ud for Fakta i Benløse onsdag den 2. september klokken 12.10 og til Burger King, hvor han indfinder sig klokken 12.25. Her blev han bemærket, fordi han har en aparte adfærd.

Han taler med sig selv på fremmedsprog, siger Charlotte Tornquist.

Politiet tager meget gerne fortsat imod oplysninger i sagen på telefon 1 1 4, og appellerer til, at man ringer så hurtigt som overhovedet muligt til politiet, da chancerne så er størst for at politiet kan nå frem, inden manden forsvinder igen.

Det nytter heller ikke at dele sine observationer på de sociale medier.

- Man skal ringe til os med det samme, understreger Charlotte Tornquist.

