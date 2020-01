Du kan stemme på din favorit indtil onsdag 5. februar klokken 12. Foto: Allan Nørregaard

Hvem er byens sødeste kassedame? Stem her

Det er et smil, en kort, kæk bemærkning eller en hjælpsom hånd, der gør hele udslaget, når der skal handles i byens supermarkeder. Stem i bunden af artiklen.

Ringsted - 30. januar 2020 kl. 16:54 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kassedamerne, der gør forskellen i vores supermarkeder, der efterhånden ligner hinanden. Inspireret af Hjemmets dyst om at blive Danmarks sødeste kassedame m/k, kårer vi derfor Ringsteds bedste, sødeste eller bare mest servicemindede. Kandidaterne er udvalgt ud fra læsernes indstillinger på mail og Facebook - stem i bunden af artiklen.





Caja Knudsen, Rema 1000 Benløse - Hun har også været her siden Anden Verdenskrig. Det mener den 59-årige »kassedame« er meget sigende for det arbejdssted, der har været hendes siden august 2014. Her kan man nemlig godt drille hinanden for sjov. Ikke mindst med det berømte glimt i øjet, som er så svært at skrive sig frem til, men som ifølge Caja lever i bedste velgående blandt supermarkedets medarbejdere – og som faktisk er med til at give hende mere af den eftertragtede overskud, kunderne også oplever. - Man kan kun være ydmyg overfor de kunder, der sætter pris på det, man laver. Det er altid dejligt at møde ind på arbejde, for her er så mange søde mennesker, både blandt mine kolleger og kunder, siger Caja Knudsen, tydeligvis beæret over nomineringen fra de kunder, hun sætter så stor pris på. At sidde og sige bip ved kassebåndet, kræver jo ikke det store, så det er meget kunderne, der holder mig i gang og som gør udslaget. Mine søde kolleger og nærliggende bopæl gør også meget, siger Caja, der kom til Rema 1000 i Benløse for fem år siden. For Caja Knudsen er god service lig med en tilfreds kunde, der straks tænker på næste indkøbstur, når de går ud ad supermarkedets dør.

- Man skal altid sørge for at give kunderne en god oplevelse, siger hun og slutter: - Jeg forsøger altid at være i godt humør og give kunderne en frisk bemærkning og et ekstra smil med på vejen.





Pernille Sanne Stabirk Poulsen, 7-Eleven Ringsted Station Hvis du er en af dem, der tager toget tidligt om morgenen, har du helt sikkert mødt Sanne. Hos hende bliver kaffen eller smørcroissanten ofte fulgt op af et stort smil, en kæk bemærkning og »kan du have en god dag«. Ja, selvom Sanne Pernille Stabirk Poulsen allerede møder ind i 7-Eleven på Ringsted Station klokken 4 om morgenen, præger det langt fra hendes humør. - Det gør en forskel at give et smil med, og hvis man snakker lidt og laver en smule fis og ballade, gør det bare dagen bedre og sjovere, ikke bare for kunderne, men også mine kolleger og mig selv, lyder det fra den morgenfriske og humørfyldte salgsekspedient, der af samme grund er nomineret som byens sødeste kassedame. - Det gør mig glad, når kunder kommer forbi og siger, at det er dejligt, at jeg smiler eller siger noget sjovt, siger hun beæret over nomineringen. Kundeservice er noget, hun har siddende på rygraden. - Jeg har været på posthuset i Glumsø tidligere, men da det lukkede, kom jeg herhen. Her har jeg været i ti år, og jeg må være ærlig og indrømme, at jeg ikke har set mig tilbage siden, siger Sanne Poulsen. Hun glæder sig over alle de stamkunder, hun efterhånden har fået på stationens faste vandingssted. - Det gør mig glad, især hvis man som jeg, har stamkunder, man med tiden får et forhold til. Jeg har masser af stamkunder i 7-Eleven, og de skal typisk have det samme, siger hun og tilføjer: - Hvis de skal have en pakke cigaretter eller en kop kaffe, har man nærmest slået det ind, før de når disken.





Betina Hasselby, Netto Fuglebakken Man hjælper kunderne. Man lytter til dem. Og man gør alt, hvad man kan for, at de skal få en god oplevelse. Sådan er opskriften på god kundeservice ifølge 48-årige Betina Hasselby. Souschefen fra Netto Fuglebakken er stemt igennem som én af de sødeste »kassedamer« i Ringsted – og måske er ovennævnte motto en af grundene. - For mit vedkommende er det langt fra lønnen, der motiverer mig, men alle de glade kunder, vi har. Det er faktisk meget sjældent, at vi har sure kunder, men dem håndterer jeg enten med accept eller argumenter, siger Betina Hasselby og tilføjer:



- Efter at have arbejdet i Netto i 15 år lærer man at lade det prelle af. Betina begyndte i Netto i Nørregade i 2005, hvor hun nåede at være i fem år, før turen gik til supermarkedet på Køgevej. - Det er nok min butikschef, der har gjort, at jeg ikke har søgt andre supermarkeder, men er blevet i Netto så længe. Vi har fulgtes meget godt ad, og han lytter altid til mig, siger Betina Hasselby, der også nævner en anden gulerod. - Det motiverer selvfølgelig også, at man kan stige i graderne. Jeg lagde ud med at være praktikant og arbejder i dag som souschef. Betina har altid stået i butik, og elsker det, fordi »arbejdet er så hyggeligt«. - Der kommer ofte kunder forbi og hilser. Måske snakker, man lidt. Selvom det stadigvæk er kunder, bliver det hurtigt privat, fordi man begynder at kende hinanden. Nu er jeg lige blevet farmor, og jeg har da mødt en del kunder, der lykønsker mig, siger hun.





Betina Brenneke, Fakta Ringsted Hvis der er noget, Betina Brenneke fra Fakta på Jyllandsgade sætter pris på, så er det at tage imod de krammere, hun ofte får af kunderne. - Jeg går bare hjem med en god følelse i kroppen over, at jeg for nogen er med til at gøre en forskel, siger Betina Brenneke, der oprindeligt er uddannet ernæringsassistent, men kom til Fakta i Ringsted for to år siden. Krammerne er som tak for de smil og samtaler, Betina ofte deler ud til kunderne. - Det er sindssygt vigtigt, for det er med til at give folk en god oplevelse. Og så er der rigtigt mange enlige ældre, hvor jeg måske er det eneste menneske, de taler med i løbet af en dag, og derfor må man gøre sig umage, siger Betina Brenneke. Hun har det dog meget naturligt ved at smile og snakke med kunderne. - God kundeservice er, at jeg møder kunderne med hjælpsomhed og glæde. At give dem en god oplevelse er alfa omega for mig, for jeg får så meget tilbage.





Mette Skaarup, Fakta Benløse Mette Skaarup har aldrig arbejdet et bedre sted end Fakta. Så er det i hvert fald slået fast. Men hvorfor er langt fra lige så entydigt. Der er kunderne. De gode kolleger. Og så er der arbejdsforholdene, hun som fleksjobber trives rigtigt godt med i supermarkedet i Benløse. - Jeg er super glad for mit arbejde, for der er ikke to dage, der er ens. Det er fedt, siger den 51-årige kassedame, der selv bor i Ringsted, og uddyber: - Mine kolleger er meget hjælpsomme, og er man i det mindste i tvivl om noget, kan man altid komme til dem. Og så er jeg på fornavn med mange af mine kunder. At kunderne har udpeget hende til at være byens sødeste kassedame, er hun meget smigret over. Det kommer efter mange år i butikken - Hvis jeg skal prale lidt, og det skal man jo engang imellem, så synes jeg selv, at jeg er rigtig god til kundebetjening. Jeg smiler meget og gør næsten alt for mine kunder, for at de skal føle sig godt tilpas i butikken lige ved motorvejsafkørsel 36 Ringsted N.

