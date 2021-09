Huslejen på plejecenter stiger efter altansag

Beboerne skal selv betale for at få udskiftet 50 slidte og faldefærdige altaner på Knud Lavard Centret.

Hvad det præcis vil koste at udskifte altanerne ligger ikke helt fast, men Asger Poulsen regner med et beløb i nærheden af 15 mio. kr. Det er inklusiv udbedring af andre skader såsom smuldrede mursten i tegloverliggerne.

- Jeg synes, det er en lidt sørgelig sag. Tænk på vores mest sårbare borgere. De har nu været spærret inde i over et år. De har ikke kunnet komme ud på altanerne.

- Det er dybt beklageligt, at vi er i den situation, men alle gode kræfter arbejder på at få det til at fungere. Det er ikke sjovt, men nu sørger vi også for at lave en forbedring, hvor vi sætter nye vinduer i, som giver et bedre indeklima. Standarden i boligerne bliver løftet, siger Asger Poulsen.