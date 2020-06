Husker du: For kun et bette år siden måtte vi godt stå tæt og fejre flaget

Se billedserie 15. juni 2019: Alene de foreninger, der deltog i faneindmarchen til Dannebrogs fødselsdagsfest i Sct. Bendst Kirke ville i dag være en overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 15. juni 2020 kl. 18:45 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kig op på de offentlige flagstænger. Det er tankevækkende, for da hele Danmark gjorde det samme for bare 1 sølle år siden, var verden en helt anden.

Ingen havde hørt om forsamlingsforbud og lukkede grænser, da 800 året for legenden om Dannebrogs fald fra himlen blev fejret for nøjagtigt et år siden den 15. juni 2019.

Det var selvfølgelig også en kæmpestor festdag i Ringsted i almindelighed og Sct. Bendts Kirke i særdeleshed.

For det var jo den gode gamle Valdemar Sejr, der ifølge legenden, vandt det store slag i Estland, da en rød dug med et hvidt kors på pludselig faldt ned fra himlen, da det så allersortest ud for Kong Valdemar og hans tropper.

Valdemar Sejr ligger som bekendt begravet i Sct. Bendts Kirke, så det var vitterligt på gulvet over hans krav at en tæt pakket menighed deltog i festgudstjenesten for Dannebrog.

Allerede fra morgenstunden myldrede det til med mennesker i sognegården til morgenkaffe og fællessang, før begrebet fik en helt anden mening med Phillip Faber i tv.

Regndråber dæmpede

Efter morgenforsamlingen i sognegården bevægede alle sig op og stod i tæt flok omkring kirkens flagstang og kiggede op, mens Dannebrog blev hejst helt til tops.

Mærkeligt at tænke på, at under et år senere oplevede alle danske kirker det historisk uhørte at være helt lukkede i to måneder.

Men det vidste jo ingen på Valdemarsdagen for bare det lille år siden.

Dengang var det såmænd kun lidt småregn og en smule torden, der satte en dæmper på noget af festdagen.

Inde i kirken blev flaget hyldet i taler af blandt andre Estlands ambassadør, Märt Volmer.

Udenfor efter gudstjenesten hyldede Ringsted Morskabsteaters Rasmus Thorup og Kim Andersen legenden om Dannebrog på deres egen meget morsomme vis.

Desværre kun overværet af en brøkdel af menigheden, for det regnede - ikke det store vilde, bare sådan lidt drypperi.

På Torvet i Ringsted stod der en storskærm. Det var meningen, at der hele weekenden med Dannebrogs fejring også skulle være gratis film for store og små organiseret af Ringsteds eventsekretatriat og »Sommer i Ringsted«.

Men det tordnede og regnede, ikke det store vilde - bare sådan lidt smådryp og nogle sporadiske tordenbrag uden pondus i basgangen.

Men dengang før den lede verdensvirus rykkede ind og væltede alt, var det vådt vejr nok til, at folk gik hjem og blev inden døre.

Så filmene på storskærmen efter Dannebrogs festgudstjeneste blev kun set af en halv snes mennesker under Cafe Korns store markedsparasol.

Det var dengang kulturdirektør Marius Byriel sagde sådan her om storskærmsfilmene.

- Sådan er det jo med vejret. Vi glæder os over, at Sommer i Ringsted eventmæssigt er kørende i mange måneder, og vi fik fremragende vejr til Børnefestivalen og TVØst-løbet. Vi har ikke planlagt flere storskærmsdage i år, men jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at lave storskærmsdage igen i 2020, lød det i juni 2019.

Men så kom den forbandede virus.

Nu er det 801 år siden, Dannebrog faldt ned fra himlen ifølge legenden. Tænk, så meget der kan ske på bare et lillebitte år. Mon ikke mange kan finde til enighed om, at sommerregn er at foretrække fremfor en pestilens af en virus.

