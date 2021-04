Chef for bibliotek og borgerservice Anders Clausen kan berette, at næsten alle besøgende på åbningsdagen havde husket et gyldigt coronapas. Foto: Hans-Henrik Lærke

Send til din ven. X Artiklen: Husk coronapas til biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husk coronapas til biblioteket

Ringsted - 22. april 2021 kl. 11:41 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Alt er åbent igen. Man kan bruge biblioteket, fuldkommen som man plejer. Man skal bare huske sit coroanpas. Men man kan stadig hente materiale og aflevere uden coronapas samt benytte sig af borgerservice, fortæller Anders Clausen, som er Biblioteks- og Borgerservicechef om onsdagens genåbning af Ringsted Bibliotek og Borgerservice.

- Det forløb rigtig godt. Jeg tror, det kan tælles på én hånd, dem der kom uden coroanpas. Vi havde selvfølgelig ikke den samme aktivitet, som vi plejer uden for corona, men vores smil var bare endnu større, end det plejer, fordi det var så fedt at få Ringstedsborgerne ind igen, og det, kunnne vi se, ver meget gengældt, fortsætter han.

Foyerområde

I anledningen af, at man skal fremvise et gyldigt coronapas ved ankomst til biblioteket, har man lavet et foyerområde på matriklen til netop det formål.

- Vi har simpelthen rykket biblioteket 15 meter længere ind, så der er et slags foyerområde, hvor vi tjekker. Der står så én og tager imod og tjekker passet, fortæller Anders Clausen, der samtidig påpeger, at man har en helt særlig udstilling kørende, som man også kan nyde til sit biblioteksbesøg.

- Vi har faktisk på vores kunstvægge, som er de her højtopløselige skærme, kørende en ny udstilling, som er alle de her impressionister fra slutningen af 1800-tallet. Det er en fantastisk udstilling, man skal komme og se, som vi lige har åbnet. Ellers skal man bare nyde at komme og bruge biblioteket, fuldkommen som man plejer, fortsætter han, der forventer, at flere og flere vil benytte sig af stedets faciliter i den kommende tid på trods af coronapas og andre restriktioner.

- Jeg forventer, at fordi man skal vise coronapas, vil det lægge en lille begrænsning på besøgstallet, men jeg forventer også, at vi i de næste måneder vil blive så vant til coronapas og tests, at flere vil komme ind. Vi bor i øvrigt lige ved siden af anlægspavilionen, hvor man kan blive testet, så det burde være lige til, påpeger Anders Clausen.

Ringsted Bibliotek og Borgerservice har åbent alle dage undtagen søndag.