Husfirma vækster og flytter til større lokaler

Ringsted - 16. marts 2021 kl. 08:20

Bodil Pinholt

Den 1. marts åbnede Milton Huse i nye, større lokaler på Huginsvej 2C i Ringsted. Afdelingen, der blev etableret for tre år siden i Nørregade, havde brug for mere plads.

- Vi har haft travlt efter vi åbnede afdelingen og har haft en rigtig god fremgang, fortæller afdelingschef Brian Anderskov Madsen.

- Vi var vokset ud af Nørregade. Da vi startede, sad jeg alene, nu er vi fem ansatte.

Husfirmaet havde blandt andet brug for mere plads til showroom. På Huginsvej er der god plads til såvel medarbejdere som kunder. Der er etableret fem møderum og de forskellige typer produkter til husbyggeri er fint præsenteret i de lyse omgivelser.

- Det er vigtigt med synlighed, slår Brian Madsen fast.

Det har firmaet i høj grad fået på Huginsvej, hvor det ligger ved siden af Thansen og Jem & Fix.

Da firmaet valgte at lægge en afdeling i Ringsted, var det da også på grund af Ringsteds beliggenhed midt på Sjælland.

Milton Huse har ti afdelinger i Danmark samt en B2B afdeling. På Sjælland er der foruden i Ringsted en afdeling i Herlev.

Milton Huse bygger enfamilie- og rækkehuse og det er huse med minimal vedligeholdelse, fordi det er murstenshuse.

- Noget af det vi er rigtig skarpe til er byggeprocessen. Vores DNA er at bygge med omhu - både før, under og efter byggeriet, fortæller Brian Madsen.

- Her er køber medbestemmende på indretning, udseende og materialevalg. Det er blandt andet derfor, at vi har valgt at flytte, så vi kan vise flere materialer.

Indenfor mursten er der for eksempel en hel væg med forskellige valgmuligheder. Der er omkring 60 forskellige at vælge imellem.

Købere har en byggerådgiver med hele vejen i processen fra de første streger på papiret til huset står færdigt.

Milton Huse har nogle grundmodeller, og de fleste kunder tager udgangspunkt i en af de foreslåede plantegninger, som man så indretter huset efter. Derfor er der ikke to Milton Huse, der er ens.

Før i tiden, når folk købte nyt hus, så var der faste modeller. I dag er folk mere individuelle med deres ønsker, oplyser Brian Madsen.

Nogle kunder er meget klare på, hvad de vil have, når de kommer, mens andre har brug for at blive guidet.

I øjeblikket er den minimalistiske stil populær, men hvor der også bringes hygge ind i det. Man er begyndt at lege mere med farverne igen.

Hos Milton Huse er der rig mulighed for at hente inspiration boligen. For eksempel via et katalog, som nu har udviklet sig til et magasin med interviews og andet til inspiration.

Der er desuden inspirationshuse forskellige steder. Her omkring er der huse i Sorø, Næstved og Holbæk og til foråret kommer der et par nye i Benløse på Kildeskoven.

Der er normalt åbent hus om søndagen i inspirationshusene, men det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket på grund af corona. I stedet er der mulighed for at bestille en 1-1 fremvisning på firmaets hjemmeside.

Man kan også se Milton Huse i Nonnedalen i Ringsted, hvor firmaet for nylig har afleveret 28 gårdhavehuse.