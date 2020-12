Hurtigere internet på vej i landområde

Der er glæde i Ny Jystrup over, at der er hurtigere internetforbindelser på vej i 2021.

Projektgruppen bestående af Karen Brink, Line Engel Hüttig og Sven Bjødstrup kan konstatere, at de er kommet i mål med deres bredbåndsprojekt for beboerne på Avnstrupvej, Toftevej, Mortenstrupvej og Hellehuse i Ny Jystrup, som ligger et par kilometer uden for Jystrup i den nordligste del af Ringsted Kommune.