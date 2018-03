Udover sit kunstneriske virke har Charlotte Skaaning en socialpædagogisk uddannelse og har senest været psykoterapeut-praktiserende i egen praksis i Ringsted. Foto: fotograf Thinna Aniella

Hurtig udskiftning på lederpost i LOF

Ringsted - 13. marts 2018 kl. 09:21 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOF i Ringsted har ansat Charlotte Skaaning som aftenskolens nye skoleleder og bestyrelsen håber, at hun vil fortsætte i mange år. Der har nemlig på det seneste været stor udskiftning på posten.

Senest nåede Eva Huniche, der var udpeget som afløser for Michael Lauritsen ved årsskiftet, end ikke at begynde i stillingen.

- Eva Huniche valgte at trække sit kandidatur, inden hun nåede at blive ansat. Hun fik fuldtidsjob i Kalundborg, hvor hun bor, fortæller bestyrelsesformand i LOF Ringsted Jannie Sauer i en pressemeddelelse.

I stedet er Charlotte Skaaning tiltrådt og hun har et bredt lokalkendskab med sig.

- Jeg kom til Ringsted for snart 20 år siden fra Århus. Ringsted og jeg passer godt sammen, synes jeg, så jeg er overordentlig glad for at være kommet til at spille en så central rolle for den gode folkeoplysning i jobbet som skoleleder i LOF, siger Charlotte Skaning.

Hun mener, aftenskolerne har en vigtig rolle i den digitaliserede verden.

- Aftenskolerne er rigtig gode til at skabe rum og mulighed for mennesker i alle aldre og med alle mulige baggrunde. At mødes i virkelige fællesskaber ansigt til ansigt er vigtige, som man så moderne udtrykker det, fortæller Charlotte Skaaning.

LOF's bestyrelse var ikke i tvivl, da den nok engang skulle finde en ny skoleleder.

- Vi kender Charlotte, da hun har siddet i LOF-bestyrelsen de seneste to år. Hun er arbejdssom og et meget kreativt og positivt menneske, siger formand Jannie Sauer.

Det kreative felt er også det, der i øvrigt har fyldt i den nye skoleleders arbejdsliv i de senere år - både som udøvende kunstner og som underviser.

- Det er bestemt også noget, der vil få fokus i fremtiden i aftenskolen, som i øvrigt allerede har en stærk profil på det punkt, siger den nye skoleleder og tilføjer:

- Jeg sigter mod at føre den gode aftenskole videre med alt det, som den allerede er kendt for. Jeg har selvfølgelig planer om at udvikle skolen og sætte mit præg, der hvor jeg kan tilføre den værdi. Jeg har allerede ting i støbeskeen.