Hurtig landmand stoppede storbrand

- Bonden havde reageret hurtigt og effektivt, da vi kom frem. Han havde kørt mejetærskeren langt væk fra uhøstet mark og ringet efter os. Maskinen holdt på et fornuftigt underlag, og han havde sikret sig at have vand til rådighed og var begyndt at slukke ilden selv, da vi kom, siger beredskabsinspektør og indsatsleder Michael Lohse.