Se billedserie Der er kø ved håndvasken... Børnene stiller op og venter i de afmærkede båse på at vaske hænder.

Hurra: Tilbage til en hverdag med ensrettede gange og kø ved håndvasken

Ringsted - 21. april 2020 kl. 18:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Femårige Julius går som det første direkte ud på toilettet, da han tirsdag morgen ankommer til den genåbnede Højbohus Vuggestue og Børnehave i Ringsted.

- Julius, du har sæbe på fingrene. Vi er nødt til at gå ud og skylle dem igen, siger hans far, Claus Dreisig, da Julius ellers har vasket sine hænder omhyggeligt.

Og så må de to tilbage til håndvasken, og far må hjælpe med at skylle hænderne helt fri for klistret sæbe.

Det er dag 2 efter en laaang Corona-pause, og alle har ventet spændt på at starte op igen.

Det er noget, både Julius og hans forældre har set frem til, fortæller Claus Dreisig. Julius selv supplerer:

- Jeg glæder mig allermest til at lege med mine venner, og især Hector, Emil, August og Magne.

Ensrettede gange Heldigvis er det tilladt at lege i dagtilbuddet, men ellers er det meste forandret.

De smalle gangarealer inde i børnehaven er gjort ensrettede, så børnene ikke går ind i hinanden. Det meste af legetøjet er vasket grundigt af, pakket væk og erstattet med en »legetøjsbutik«. Så kan børnene, hvis de får brug for det, »købe« en pose legetøj, som efter legen skal ud i køkkenet og vaskes af, inden det pakkes væk igen. Tre ungarbejdere møder på skift ind om eftermiddagen og hjælper med den tjans.

Leder Ulla Daverkosen viser ikke uden tilfredshed rundt i institutionen, der foruden en høj grad af renhed emmer af eufori og gensynsglæde.

- Den store overskrift er: »At det er så dejligt for alle børn, voksne og forældre at være tilbage«, siger hun, mens hun fortæller om de mange kreative løsninger, der er fundet på for at opfylde afstandskarvene i henhold til nedbringe eventuel smitterisiko fra Covid-19.

Leger og spiser udenfor Børnene må ikke være for tæt og for længe sammen indenfor. Derfor foregår stort set al ophold udenfor, og langt de fleste børn starter dagen med at gå tur. Det er lykkedes at inddele legepladsen i tre afsnit. Børnene har fået forskellige farver armbånd på, så de ved, hvor de hører til.

- Men vi prøver at være positive og sige for eksempel: »Hoov, du er jo gul.« i stedet for: »Nej, dér må du ikke gå hen.«, siger Ulla Daverkosen, mens hun ser rundt på legepladsen.

Her har tre børn taget opstilling i kø. Der er opsat tre nye håndvaske udenfor og malet afmærkede båse på asfalten, som børnene kan stå i, mens de venter på, at det bliver deres tur.

Børnene vasker hænder mange gange dagligt, men foreløbig giver det ingen problemer. De kender allerede rutinen hjemmefra.

Var bekymrede Frokosten indtages direkte fra madkasserne, og eftermiddagsmaden er skiftet ud med noget, børnene har med hjemmefra. Der har været forbavsende få problemer med de nye rutiner.

- Vi har været ret bekymrede for, hvordan det skulle gå, når de vendte tilbage. Men ud af 59 børn,der kom i går, var der kun tre, der var en lille bitte smule kede af det. Resten traskede og trallede glade afsted. Det var bare dejligt, siger Ulla Daverkosen.

Højbohus Vuggestue og Børnehave har valgt ikke at sætte telte op. Det er ellers en løsning, nogle andre dagtilbud har tyet til for at opfylde afstandskravene fra sundhedsmyndighederne.

- Men vi kan klare det, og vi er i forvejen en udeinstitution, siger dagtilbudslederen. Hun og resten af personalet har med glæde noteret sig, at der er kommet tilstrækkeligt med værnemidler i form af sprit, handsker og forklæder hjem til institutionerne.

Det har givet tryghed for både ansatte, børn og forældre i forbindelse med opstarten af noget, der i den grad er uprøvet land for alle involverede.