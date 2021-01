Hund var fanget i brændende hus

Tirsdag eftermiddag klokken 13.33 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en ildebrand i et stuehus på en gård på Almstoftevej ved Sneslev syd for Ringsted.

Politiet kunne undervejs til stedet se en kraftig røgfane op mod himlen og kunne på brandstedet konstatere, at ilden havde godt fat i et stuehus på landejendommen.

Hunden blev fundet uskadt og reddet ud, men fik med hjælp fra politiet dog for en sikkerheds skyld iltmaske på, da den havde opholdt i et røgfyldt rum.

Røgalarm alarmerede beboer

Husets kvindelige beboer, der havde været alene hjemme, da branden opstod, havde hørt en brandalarm gå i gang på 1. salen og kunne efterfølgende konstatere, at der var flammer. Hun slog alarm og sørgede for at redde sig ud af den brændende bygning.