Hund drillede sin ejer på p-plads

En kvinde fra Ringsted blev fredag aften chokeret, da hun kom retur i sin bil efter en indkøbsturtur i Ringsted. Hun plejer altid at have sin hund med i bilen, når hun kører på indkøbstur, men da hun parkerede bilen i Søgade, var hunden væk.

Hun troede derfor, at den var blevet stjålet, mens hun havde handlet.

Hun alarmerede straks politiet, der kom til stedet og gik i gang med at få styr på situationen.

Det viste sig, at hunden var løbet ud af bilen, uden at kvinden havde opdaget det, inden hun var kørt af sted til supermarkedet. Den sad derfor pænt og ventede i kvindens hus.

Der var derfor ikke behov for at gøre mere for de fremmødte betjente, oplyser vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi.