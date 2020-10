At gå fra fire dieselbusser til fire elbusser vil spare Ringsted Kommune for 491 tons C0-udledning . Roskilde har udskiftet alle bybusser med elbusser og sparer nu 1400 ton CO2 om året. Foto: Anders Petri

Hovsa-fejl gør kommune grønnere: Elbusser på vej

Ringsted - 31. oktober 2020 kl. 16:11 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Måske plejer du at verfe dieselosen væk fra næsen, når en af Movia's gule busser kører gennem byen.

Men så kan du godt begynde at løsne mundbindet og overveje at trække vejret lidt friere. I hvert fald engang i 2022, hvor der er udsigt til, at Movia skal indfase fire nye elbusser i Ringsted Kommune.

Det kræver blot, at Ringsted Byråd følger Klima- og Miljøudvalgets anbefaling og støtter den mulighed, der er dukket op ved et tilfælde.

Der er tale om buslinjerne, 401A, 402, 404 og 411, som i dag kører på fossilt brændstof.

Fejl i udbud Movia har ved en fejl sendt driften af de fire buslinjer i et stort samlet udbud alene med et krav om fossilfri drift på alle linjer.

Rent juridisk kan man ikke efterfølgende ændre brændstoffet i ududdet.

Ringsted Kommune er altså enten nødt til at sluge den grønne kamel og acceptere elbusserne til den pris, som Movia har opnået, eller bede Movia om at annullere udbuddet for Ringsteds busdrift og starte forfra med et udbud alene på fossilt brændstof.

Den sidste løsning kunne Klima- og Miljøudvalgets medlemmer ikke stemme for, da de blev præsenteret for den.

De ville have de grønne busser.

Appelsin i turban - Jeg sidder som formand for det her område med hænderne oppe over hovedet. For det er da en vildt fed appelsin, der falder ned i vores turban. Alle vil jo gerne have elbusser. Det, der i sin tid var uenighed om, var, hvor meget det måtte koste, og et flertal sagde: Vi vil gerne have elbusser, vi synes bare ikke, det skal koste, så meget, som der er lagt op til her, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R),

I 2019 nikkede et byrådsflertal ellers ja til, at de fire buslinjer skulle fortsætte med den sorte energiform, når kørslen skulle i udbud næste gang.

Måske var det en forventet merudgift på mellem 600.000 kroner og 2,1 millioner kroner, som skræmte flertallet. Man ønskede dog at kunne lægge om til fossilfri drift på et senere tidspunkt.

Mindre ekstraudgift Det er et enigt klima- og miljøudvalg, der nu støtter planen om at få fire ikke-larmende, ikke osende og CO2-neutrale busser til Ringsted.

Den forventes at betyde en merudgift i forhold til i dag på 65.000 tilskudskroner om året.

Omvendt vurderer Movia, at kommunen kunne have sparet 665.000 kroner ved at bruge fossilt brændstof.

Det har vist sig, at Movia har opnået en ganske fornuftig pris. Det kan man ikke regne med vil gentage sig ved et nyt udbud.

De fire elbuslinjer giver en klækkelig CO2-besparelse. Det vil betyde 491 tons sparet CO2-udledning.

Torben Lollike tror, at byrådet bakker helt op om udvalget.

Små forskelle - Nu har vi så by accident fået mulighed for at få de elbusser. Så nu er der ingen tvivl om - det er i hvert fald min forventning, for sådan var det i udvalget - at alle partier i byrådet bakker op om det.

Ifølge udvalgsformanden bliver de kommende elektriske busser formentlig meget sammenlignelige med de nuværende i udseende og indretning.

- De ligner til forveksling almindelige busser. Der er sikkert nogle tekniske forskelle og lidt forskel i indretningen. Hvis man ikke lige går og kigger efter det, er jeg ikke sikker på, at alle lægger mærke til det.

- Det vil være busser, der, som jeg er orienteret, opfylder nøjagtig de samme behov, som vi har i dag.

Hvis byrådet nikker ja, kan de grønne busser indfases i 2022 og være i fuld drift i 2023.